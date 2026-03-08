एक और किसान को बाघ ने बनाया निवाला, दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन में मिला अधखाया शव

लखीमपुर खीरी के संपूर्णानगर में खेत गए 50 वर्षीय किसान प्रगट सिंह को बाघ ने मार डाला। शनिवार को उनका अधखाया शव मिला। वन विभाग की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस ने स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी जनपद स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संपूर्णानगर वन रेंज के प्रताप नगर गांव में शनिवार दोपहर एक 50 वर्षीय किसान का अधखाया शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार से लापता किसान पर बाघ ने उस वक्त हमला किया जब वह अपने खेत की ओर जा रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने भारी हंगामा किया।

बाजार से लौटते समय हुआ हमला जानकारी के अनुसार, प्रताप नगर निवासी प्रगट सिंह (50) शुक्रवार को बाजार गए थे। दोपहर बाद वह बाजार से वापस अपने फार्म (खेत) की ओर जा रहे थे। रास्ते में वह अपनी गन्ने की फसल देखने के लिए रुके, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटे। जब देर रात तक प्रगट सिंह का कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। ग्रामीणों और परिजनों ने रात भर उनकी तलाश की, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ पता नहीं चल सका।

खेत में मिला क्षत-विक्षत शव शनिवार सुबह से ही ग्रामीणों ने गन्ने के खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया। दोपहर करीब 12 बजे गांव के ही एक गन्ने के खेत में प्रगट सिंह का शव बरामद हुआ। दृश्य अत्यंत हृदयविदारक था; बाघ ने किसान के शरीर के निचले हिस्से को बुरी तरह खा लिया था। मौके पर बाघ के पदचिह्न (पगमार्क) भी मिले हैं, जिससे पुष्टि हुई कि यह हमला किसी आदमखोर बाघ का ही है। शिनाख्त होते ही परिवार में कोहराम मच गया।

वन विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों का गुस्सा घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वनकर्मी दो घंटे की देरी से मौके पर पहुँचे। आक्रोशित परिजनों ने शव को खजुरिया-संपूर्णानगर मार्ग पर रखकर चक्का जाम करने और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बाघ की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन वन विभाग ने पिंजरा लगाने या गश्त बढ़ाने में लापरवाही बरती, जिसकी कीमत एक निर्दोष किसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।