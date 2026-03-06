Hindustan Hindi News
ईरान-इजराइल जंग के बीच ईद पर नदारद रहेगी दुबई के इत्र की नायाब खुशबू, माल की डिलिवरी नहीं

Mar 06, 2026 09:23 pm ISTDeep Pandey वाराणसी। मोदस्सिर खान
ईरान-इजराइल जंग के बीच ईद पर दुबई के इत्र की नायाब खुशबू नदारद रहेगी। इसे लेकर कारोबारियों के माथे पर भी शिकन है। पहले बुक किए आर्डर अब तक नहीं पहुंचे हैं।

UP News: गुजरता रमजान ईद की खुशियों को करीब ला रहा है। अबकी ईद पर इबादत के जज्बे के बीच अपनों के जज्बात तकसीम किए जाएंगे लेकिन इनके बीच हमेशा की तरह दुबई के इत्र की नायाब खुशबू नदारद होगी। ऐसा ईरान युद्ध के कारण होगा। इसे लेकर कारोबारियों के माथे पर भी शिकन है। पहले बुक किए आर्डर अब तक नहीं पहुंचे हैं। इसके दीगर मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शिपमेंट और फ्लाइटों की आवाजाही रुकने से करोड़ों के माल की डिलिवरी नहीं हो सकी है। जिनके पास पुराना माल है वह चुनिंदा ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि दाम भी बढ़ा दिये गए हैं।

बनारस में इत्र के करीब 50 बड़े कारोबारी हैं। खास यह कि पूर्वांचल में इत्र के कारोबार का हब भी बनारस ही है। लेकिन रमजान में इनकी करीब खपत बढ़ जाती है। कारोबारी बताते हैं कि रमजान में 40 करोड़ रुपये का कारोबार बनारस में इत्र का होता है।

यूं तो मुंबई, सूरत, कन्नौज सहित अन्य शहरों से भी इत्र मंगाए जाते हैं। लेकिन रमजान में खाड़ी देशों में बनने वाले इत्र की मांग ज्यादा ही होती है। जन्नतुल फिरदौस, रोमांस और मदीना जैसे कई ब्रांड सहज ही लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन ईरान संकट के कारण इस बार रोजेदारों को इनसे मायूस होना पड़ सकता है।

30 हजार तक का है दस ग्राम इत्र: इत्र कारोबारी सैय्यद वली अहमद ने कहा कि बनारस सहित पूर्वांचल के हर घर में मजमुआ इत्र का उपयोग सर्वाधिक होता है। मुस्क, अंबर, शबाब की भी खूब मांग होती है। उन्होंने बताया कि दस ग्राम गिलाफ-ए-काबा इत्र पांच हजार रुपये, दस ग्राम उद इत्र 30 हजार और दस ग्राम देहनल उद इत्र की कीमत दस हजार रुपये है। वैसे हमलोग भारत के इत्र पर ज्यादा निर्भर हैं। कई इत्र तो दूसरे देशों में भी भेजा जाता है।

रमजान में खुशबू का महत्व: रमजान में इत्र लगाना पैगंबर मुहम्मद की सुन्नत और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। नमाज़, विशेषकर तरावीह से पहले और रोजे के दौरान ताजगी महसूस करने के लिए इत्र का उपयोग किया जाता है।

दालमंडी के मोहम्मद फहीम ने बताया कि ईरान , अमेरिका-इजराइल युद्ध से खाड़ी देशों में शिपमेंट, फ्लाइट संचालन प्रभावित होने से ऑर्डर होने के बाद भी इत्र नहीं आए हैं। मुंबई, सूरत सहित देश के अन्य शहरों से इत्र मंगाए जा रहे हैं।

दालमंडी के रियाज अहमद ने बताया कि शब-ए-बारात के समय हम इत्र ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन इस बार दालमंडी में तोड़फोड़ के कारण रमजान में ऑर्डर किया गया। लेकिन अब युद्ध शुरू होने के कारण समस्या हो गई।

