नशे में भाई से भिड़ा युवक; बीच-बचाव करने आए चाचा को मार डाला, सिर पर हथौड़ी मारी

संक्षेप: सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर में शराब के नशे में भतीजे अनूप ने विवाद के दौरान चाचा गंगाराम पर हथौड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पहले भाई से झगड़े में उसने बाइक में आग लगा दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में शराब के नशे में भतीज ने चाचा की हथौड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान आरोपी की शराब के नशे में अपने भाई से विवाद हुआ था। जिसके बाद उसने अपनी बाइक में आग लगा दी थी। इस दौरान जब चाचा बीच बचाव करने पहुंचे थे, तभी भतीजे ने उन पर हमला कर दिया। इमलिया सुल्तानपुर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सिकटिहा गांव निवासी अनूप शराब के नशे में शुक्रवार रात शराब के नशे में घर आया। अनूप का शराब अपने भाई से विवाद हो गया।

झगड़ा बढ़ने पर अनूप ने गुस्से में अपनी बाइक में आग लगा दी। झगड़ा सुन बीच-बचाव करने ताऊ गंगाराम (63) से बीच बचाव करने पहुंचे। उन्होंने बाइक में आग लगाने पर अनूप को फटकार लगाई। इस बीच अनूप गंगाराम से झगड़ने लगा। वह चाचा को गालियां देने लगा। विरोध पर अनूप ने गंगाराम के सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए।