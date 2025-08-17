drunken husband quarreled as soon as he reached home wife strangled him to death शराब के लती पति ने घर पहुंचते ही किया झगड़ा, पत्नी ने गला घोंटकर की हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
drunken husband quarreled as soon as he reached home wife strangled him to death

शराब के लती पति ने घर पहुंचते ही किया झगड़ा, पत्नी ने गला घोंटकर की हत्या

35 वर्षीय मौजी लाल प्राइवेट नौकरी करता था। वह लखनऊ के इंदिरानगर के चांदन गांव में नानी होटल के पास पत्नी सरोजनी देवी, बेटे अंकुल और बेटी के साथ रहता था। मौजी लाल शराब का लती था। एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह के मुताबिक शुक्रवार देर रात मौजी लाल नशे में धुत होकर घर पहुंचा था।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊSun, 17 Aug 2025 10:45 AM
शराब के लती पति ने घर पहुंचते ही किया झगड़ा, पत्नी ने गला घोंटकर की हत्या

यूपी की राजधानी लखनऊ में इंदिरानगर के चांदन गांव में शराबी पति की हरकतों से त्रस्त होकर महिला ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर भाग रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पति की हत्या से दो दिन पूर्व महिला ने अपने बच्चों को बहाने से पैतृक आवास सीतापुर भेज दिया था।

मूल रूप से सीतापुर के मछरेहटा निवासी 35 वर्षीय मौजी लाल प्राइवेट नौकरी करता था। यहां इंदिरानगर के चांदन गांव में नानी होटल के पास पत्नी सरोजनी देवी, बेटे अंकुल और बेटी के साथ रहता था। मौजी लाल शराब का लती था। एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह के मुताबिक शुक्रवार देर रात मौजी लाल नशे में धुत होकर घर पहुंचा था। पत्नी से उसका झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों सो गए। शनिवार दोपहर फिर वह नशे में पहुंचा। दोनों के बीच फिर विवाद हुआ था।

विवाद के दौरान सरोजनी ने पति को पीटा और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद भाग निकली। मोहल्ले वालों की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सरोजनी को बजरंग चौराहे के पास से पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि पति कि हरकतों से त्रस्त हो चुकी थी। पति अकसर नशे में घर लौटते थे। मारपीट कर प्रताड़ित कर मारपीट करते थे। इससे त्रस्त होकर पति की हत्या कर दी।

बहाने से बच्चों को दो दिन पहले भेज दिया था घर

सीतापुर से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मौजी लाल के बेटे अंकुल ने बताया कि मां और पापा का अकसर झगड़ा होता था। दो दिन पहले मां ने उसे और बहन रोली को खेतों की देखरेख करने की बात कहकर घर भेज दिया था। मां की पापा के एक दोस्त से फोन पर बातचीत भी होती थी। इसका पापा विरोध करते थे। झगड़े के दौरान पापा ने कुछ महीने पहले मां का मोबाइल भी छीनकर सिलबट्टे से कूचकर तोड़ दिया था। हालांकि पुलिस ने बताया कि नशेबाजी को लेकर झगड़ा होता था। संबंधों के दिशा में जांच की जा रही है। अगर किसी अन्य की भी भूमिका वारदात में मिली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News Husband Wife UP News Today
