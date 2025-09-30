Hindi NewsUP Newsdrunken father became a murderer stuffing a cloth into his son s mouth and killing him his daughter witnessed the act
शराब के नशे में हत्यारा बन गया पिता, मुंह में कपड़ा ठूंस मासूम बेटे को मार डाला; बेटी ने देखी करतूत
उसने रविवार को शराब के नशे में अपने डेढ साल के बेटे गुल्लू की मुंह में कपड़ा डालकर हत्या कर दी। इस कृत्य को उसकी चार साल की बेटी ने देखा। घटना के बाद नशे में धुत शनि ने खुद ही परिजनों को अपने कृत्य के बारे में बताया। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
Ajay Singh संवाददाता, प्रयागराजTue, 30 Sep 2025 09:28 AM
यूपी के प्रयागराज पूरामुफ्ती क्षेत्र में एक पिता ने शराब के नशे में अपने ही डेढ साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी। घटना की वजह पत्नी से खुन्नस बताई गई। पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पत्नी ने ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पोस्टमार्टम में हत्या की वजह स्पष्ट नहीं होने के कारण विसरा प्रिजर्व किया गया है।
मोहिउद्दीनपुर भरेठा पूरामुफ्ती निवासी शनि मजदूरी करता है। उसने रविवार को शराब के नशे में अपने डेढ साल के बेटे गुल्लू की मुंह में कपड़ा डालकर हत्या कर दी। उसके इस कृत्य को उसकी चार साल की बेटी ने देखा। घटना के बाद नशे में धुत शनि ने खुद परिजनों को अपने कृत्य के बारे में बताया। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शनि की पत्नी किरन परिजनों के साथ थाने गई और उसके खिलाफ हत्या की तहरीर दी।
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |