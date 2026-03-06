Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शाहजहांपुर में नशे में धुत दरोगा ने कई लोगों को रौंदा; पब्लिक से भी उलझा, फिर सिपाही टांगकर ले गए

Mar 06, 2026 02:40 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बंडा (शाहजहांपुर)
share Share
Follow Us on

शाहजहांपुर के बंडा में नशे में कार चला रहे दरोगा जुगेश शर्मा ने महिला और बाइक सवार को टक्कर मार दी। गुस्साई भीड़ ने चौराहे पर जाम लगाकर दरोगा को कार से उतार लिया। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा में चल रहा है

शाहजहांपुर में नशे में धुत दरोगा ने कई लोगों को रौंदा; पब्लिक से भी उलझा, फिर सिपाही टांगकर ले गए

शाहजहांपुर के बंडा कस्बे में होली के दूसरे दिन गुरुवार को दरोगा की कार से हुए हादसे के बाद हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत्त बंडा थाने का दरोगा जुगेश शर्मा अपनी निजी कार लेकर सड़क पर निकल रहा था। कई लोगों को रौंद दिया। घटना से गुस्साई भीड़ ने मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया और कार रोककर दरोगा को बाहर निकाल लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ हाथापाई भी की। हादसे में घायल लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

दारू पीकर कार से सड़क पर निकला दारोगा

होली के अगले दिन बंडा थाने में होली मिलन समारोह हुआ। बताया जाता है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने खूब दारू पी। दारू पीने के बाद थाने में तैनात दरोगा जुगेश शर्मा अपनी निजी कार लेकर सड़क पर निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह नशे की हालत में था और वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं था। कार कभी सड़क के किनारे तो कभी डिवाइडर की ओर जाती दिखाई दी। रास्ते में कई लोगों ने तेजी से हटकर अपनी जान बचाई।

कई लोगों को दारोगा ने कार से रौंदा

घटना उस समय गंभीर हो गई जब कार मुख्य चौराहे की ओर पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रही एक महिला कार की चपेट में आ गई। घायल महिला की पहचान विमलेश तिवारी के रूप में हुई, जो पीलीभीत जिले के घुंघचाई थाना क्षेत्र के लुकटियाई गांव की निवासी बताई गई है। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गई। इसके कुछ ही क्षण बाद कार ने एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी। बाइक पर बंडा क्षेत्र के उदार टिकरी गांव निवासी सुनील सिंह अपनी दो बेटियों के साथ खुटार की ओर जा रहे थे। टक्कर लगते ही सुनील सिंह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उनकी बेटियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

लोगों से दारोगा ने हाथापाई की

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद भी कार रुकने के बजाय आगे बढ़ती रही, जिससे वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। घटना के बाद चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और वाहन को रोकने की कोशिश की। किसी तरह कार की खिड़की खोलकर इंजन बंद किया गया। इसके बाद भीड़ ने दरोगा को वाहन से नीचे उतार लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसके साथ हाथापाई भी कर दी। हालांकि थाने से पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने दरोगा को गाड़ी से निकाला और ले गए।

ये भी पढ़ें:होली पर पति ने खेला खूनी खेल, पत्नी की छीनी जिंदगी, प्रेमी को भी नहीं छोड़ा
ये भी पढ़ें:गुलाब जईसन खिलल बाडू… संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई का होली डांस वायरल, कीचड़ में झूमे

वीडियो वायरल, कार में दिख रही दरोगा की टोपी

हंगामे और रोड जाम के बीच थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में कुछ लोग दरोगा और पुलिसकर्मी से जवाब मांगते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कार में डैशबोर्ड पर ही दरोगा की टोपी दिख रही है। को-ड्राइवर के सीट पर कुछ बैग भी दिख रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है।

नशे में पहुंचे सिपाहियों की भूमिका पर भी उठे सवाल

रोड जाम की सूचना पर बंडा थाने से कुछ सिपाही मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि वे भी नशे में धुत्त थे। लोगों का कहना था कि पुलिसकर्मी इतने नशे में थे कि उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं था। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सिपाहियों की हालत देखकर भीड़ में नाराजगी और बढ़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इस दौरान वीडियो भी बनाए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद लोगों के बीच पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर चर्चा होती रही।

ये भी पढ़ें:एक 'दुल्हन', 4 शादियां, 8 करोड़ का खेल! दरोगा को फंसाने वाली महिला गिरफ्तार

मामले की जांच की जा रही- पुलिस

बंडा के थाना प्रभारी प्रदीप राय ने बताया कि कार से टक्कर लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों को अस्पताल भिजवाकर उनका उपचार कराया गया है। पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है और घटना के संबंध में जांच की जा रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |