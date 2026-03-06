शाहजहांपुर में नशे में धुत दरोगा ने कई लोगों को रौंदा; पब्लिक से भी उलझा, फिर सिपाही टांगकर ले गए

शाहजहांपुर के बंडा में नशे में कार चला रहे दरोगा जुगेश शर्मा ने महिला और बाइक सवार को टक्कर मार दी। गुस्साई भीड़ ने चौराहे पर जाम लगाकर दरोगा को कार से उतार लिया। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा में चल रहा है

शाहजहांपुर के बंडा कस्बे में होली के दूसरे दिन गुरुवार को दरोगा की कार से हुए हादसे के बाद हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत्त बंडा थाने का दरोगा जुगेश शर्मा अपनी निजी कार लेकर सड़क पर निकल रहा था। कई लोगों को रौंद दिया। घटना से गुस्साई भीड़ ने मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया और कार रोककर दरोगा को बाहर निकाल लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ हाथापाई भी की। हादसे में घायल लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

दारू पीकर कार से सड़क पर निकला दारोगा होली के अगले दिन बंडा थाने में होली मिलन समारोह हुआ। बताया जाता है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने खूब दारू पी। दारू पीने के बाद थाने में तैनात दरोगा जुगेश शर्मा अपनी निजी कार लेकर सड़क पर निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह नशे की हालत में था और वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं था। कार कभी सड़क के किनारे तो कभी डिवाइडर की ओर जाती दिखाई दी। रास्ते में कई लोगों ने तेजी से हटकर अपनी जान बचाई।

कई लोगों को दारोगा ने कार से रौंदा घटना उस समय गंभीर हो गई जब कार मुख्य चौराहे की ओर पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रही एक महिला कार की चपेट में आ गई। घायल महिला की पहचान विमलेश तिवारी के रूप में हुई, जो पीलीभीत जिले के घुंघचाई थाना क्षेत्र के लुकटियाई गांव की निवासी बताई गई है। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गई। इसके कुछ ही क्षण बाद कार ने एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी। बाइक पर बंडा क्षेत्र के उदार टिकरी गांव निवासी सुनील सिंह अपनी दो बेटियों के साथ खुटार की ओर जा रहे थे। टक्कर लगते ही सुनील सिंह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उनकी बेटियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

लोगों से दारोगा ने हाथापाई की प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद भी कार रुकने के बजाय आगे बढ़ती रही, जिससे वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। घटना के बाद चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और वाहन को रोकने की कोशिश की। किसी तरह कार की खिड़की खोलकर इंजन बंद किया गया। इसके बाद भीड़ ने दरोगा को वाहन से नीचे उतार लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसके साथ हाथापाई भी कर दी। हालांकि थाने से पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने दरोगा को गाड़ी से निकाला और ले गए।

वीडियो वायरल, कार में दिख रही दरोगा की टोपी हंगामे और रोड जाम के बीच थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में कुछ लोग दरोगा और पुलिसकर्मी से जवाब मांगते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कार में डैशबोर्ड पर ही दरोगा की टोपी दिख रही है। को-ड्राइवर के सीट पर कुछ बैग भी दिख रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है।

नशे में पहुंचे सिपाहियों की भूमिका पर भी उठे सवाल रोड जाम की सूचना पर बंडा थाने से कुछ सिपाही मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि वे भी नशे में धुत्त थे। लोगों का कहना था कि पुलिसकर्मी इतने नशे में थे कि उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं था। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सिपाहियों की हालत देखकर भीड़ में नाराजगी और बढ़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इस दौरान वीडियो भी बनाए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद लोगों के बीच पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर चर्चा होती रही।