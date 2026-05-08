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शराबी ने पेट में तलवार घोंप कर युवक को मार डाला; गाली-गलौज का विरोध करने पर हत्या

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)
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हापुड़ में शराब पीकर गाली गलौज कर रहे शराबी ने विरोध करने पर 22 साल के युवक के पेट में तलवार घोंप दी। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को मेरठ रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव है और गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

शराबी ने पेट में तलवार घोंप कर युवक को मार डाला; गाली-गलौज का विरोध करने पर हत्या

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के गांव कल्याणपुर में बुधवार रात हुई सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। शराब पीकर गाली गलौज कर रहे शराबी ने विरोध करने पर 22 साल के युवक के पेट में तलवार घोंप दी। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को मेरठ रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव है और गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

शराब में नशे में गाली-गलौज कर रहा था

घटनाक्रम के अनुसार, बुधवार रात करीब 10 बजे गांव निवासी धीरज प्रजापति शराब के नशे में 22 वर्षीय ऋतिक वाल्मीकि के घर के सामने पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। ऋतिक ने विरोध किया तो दोनों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात बढ़ गई और आरोप है कि इसी दौरान धीरज तलवार निकाल लाया और ऋतिक के पेट में तलवार घोंप दी। गंभीर रूप से घायल ऋतिक को परिजन तत्काल स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया।

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हत्या के बाद से गांव में तनाव

मेरठ के अस्पताल में डॉक्टरों ने ऋतिक को मृत घोषित कर दिया। ऋतिक की मौत का पता लगते ही गांव में तनाव फैल गया। मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट पहुंचे और एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव में सीमित परिवारों की मौजूदगी के कारण पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि मामला प्रारंभिक तौर पर आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया है।

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नशे में बढ़ी आपराधिक घटनाएं

बुधवार रात नशे में गाली गलौज कर रहे धीरज को मना करना रितिक को भारी पड़ गया और तलवार के हमले में जान चली गई। इससे पूर्व भी अब्दुलापुर में एक युवक ने दोस्त को शराब पीने के बाद हुई कसले से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। बाबूगढ़ क्षेत्र में पिछले वर्ष एक हिस्ट्रीशीटर बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गढ़ के गांव में बेटे ने ही पिता को फोन कर जंगल में बुलवाकर गोली लगवा दी थी। पिता, नशा करने से मना करता था।

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ऐसी घटनाओं से समाज में चिंता

ऐसी घटनाओं को लेकर बुद्धिजीवि चिंता में हैं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि परिवार और समाज दोनों स्तर पर युवाओं में सहनशीलता, संवाद और कानून का डर पैदा करना जरूरी है। ताकि ऐसी घटना नहीं हो।

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