नशे में धुत युवक ने पुलिसकर्मियों पर किया चाकू से हमला, दारोगा और सिपाही घायल

गोरखपुर में दारोगा और सिपाही को एक मनबढ़ युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। नशे में धुत्त  युवक अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था और हाथ में लाठी लिए उन्हें मारने के लिए दौड़ा रहा था इस बीच दारोगा और सिपाही गश्त करते हुए पहुंचे और उसे टोका तो मनबढ़ ने पहले लाठी से हमला किया।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, गोरखपुरSun, 31 Aug 2025 10:32 PM
यूपी के गोरखपुर के खोराबार थाने के दारोगा और सिपाही को एक मनबढ़ युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। नशे में धुत्त यह युवक अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था और हाथ में लाठी लिए उन्हें मारने के लिए दौड़ा रहा था। इस बीच दारोगा और सिपाही गश्त करते हुए पहुंच गए उन्हों उसे टोका तो मनबढ़ ने पहले लाठी से हमला किया और बाद में चाकू मारकर दारोगा को घायल कर दिया। सिर में चोट लगने पर दारोगा और सिपाही को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार ले जाया गया जहां प्रभारी चिकित्साधिकरी खोराबार डॉ ने प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर कर दिया। वहीं मनबढ़ युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार खोराबार थानें पर तैनात दारोगा अनूप कुमार सरोज अपने हमराही सिपाही राजेश के साथ बाइक खोराबार गांव में गश्त में निकले थे। देर शाम वह खोराबार गाँव के घुठठ टोला के रास्ते जा रहे थे कि दुर्गेश पासवान नामक युवक सड़क पर खड़ा होकर अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। उसके हाथ में डंडा भी था जो कोई कुछ बोलता तो उस पर हमला कर रहा था।

पुलिसकर्मियों ने बाइक रोक कर उसे टोका तो दुर्गेश को लगा कि उसके पड़ोसी ने पुलिस बुला लिया है उसने पुलिस वालों पर पहले लाठी से हमला किया और बाद में चाकू मार दिया। दारोगा अनूप के चेहरे और गले पर चाकू लगा और वह घायल हो गए। सिपाही राजेश को भी उसने दो-तीन लाठी मार दिया। सिपाही ने थाने पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया वहीं दुर्गेश को हिरासत में ले लिया।

बेटे ने सड़क के किनारे शौच किया तो पड़ोसी ने बनाया था वीडियो

दुर्गेश पासवान की पत्नी ने बताया कि उनका दीपू एक सप्ताह पहले सड़क के किनारे शौच कर रहा था। पड़ोस के किसी ने उसका वीडियो बना लिया था उसी बात को लेकर उनके पति सड़क पर खड़े होकर वीडियो बनाने वाले को गाली दे रहे थे।

ग्रामीणों ने बताया कि दारोगा अनूप कुमार सरोज ने कहा कि सड़क पर खड़े होकर क्यों गाली दे रहे हो इतने में दुर्गेश पासवान उनके ऊपर आक्रोशित हो गया और दारोगा-सिपाही हमला कर दिया। वहीं, इस मामले एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

