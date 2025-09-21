नशे में धुत चौकी इंचार्ज की अभद्रता, मीट न मिलने पर दुकानदार को धमकाया

मेरठ में एक चौकी इंचार्ज ने दुकानदार कसे अभद्रता की। नशे में धुत होकर दुकानदार से मीट मांगी। जब युवक ने मीट खत्म होने की बात कही तो चौकी इंचार्ज उसे धमकाने लगा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

यूपी पुलिस का रवैया आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। नया मामला मेरठ से सामने आया है। जहां एक चौकी इंचार्ज ने दुकानदार कसे अभद्रता की। नशे में धुत होकर दुकानदार से मीट मांगी। जब युवक ने मीट खत्म होने की बात कही तो चौकी इंचार्ज उसे धमकाने लगा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

ये मामला रोहटा क्षेत्र का बताया जा रहा है। तीन मिनट के वीडियो में चौकी इंचार्ज, सिपाही के साथ चिकन शॉप पर पहुंचकर वर्दी की हनक दिखाते हुए डेढ़ किलो मुर्गे का मीट चौकी भिजवाने की मांग करता दिख रहा है। दुकानदार ने कहा कि मीट खत्म हो गया है तो इस पर चौकी इंचार्ज गुस्से में आकर धमकी दी। हालांकि दुकानदार कल मीट भेजने का आश्वासन दिया। वायरल वीडियो शनिवार देर रात का बताया जा रहा है। चौकी इंचार्ज सादी वर्दी में गाड़ी में बैठे दुकानदार को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी ने एसपी देहात अभिजीत कुमार से जांच की रिपोर्ट मांगी है। वहीं, इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं।