ट्रैफिक प्रभारी की सरकारी सूमो लेकर भागा शराबी, दो किलोमीटर के बाद नाले में लटकी कार

बागपत शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर मंगलवार की देर शाम एक शराबी युवक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाड़ी को स्टार्ट करके ले उड़ा। मेरठ-बागपत हाई वे पर करीब दो किलोमीटर तक दौड़ने के बाद जैसे ही गाड़ी बागपत शुगर मिल के पास पहुंची, तो एक मकान से टकराकर नाले पर झूल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस में गाड़ी को कब्जे में लेते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

दरअसल, ट्रैफिक पुलिस मंगलवार की शाम शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। टीआई की टाटा सूमो गाड़ी का चालक गाड़ी में चाबी लगी छोड़ आया। इसी बीच एक शराबी युवक वहां पहुंच गया। जिसने गाड़ी में चाबी लगी देखी, तो वह उसमें सवार हो गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की ओर फिर बागपत-मेरठ हाईवे पर लेकर दौड़ पड़ा। इस पूरे मामले की भनक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के किसी जवान को नहीं लग पाई।

उधर जैसे ही गाड़ी मेरठ-बागपत हाईवे पर बागपत शुगर मिल के पास पहुंची, तो एक मकान ओर दुकान से टकराकर नाले पर लटक गई। हादसे के तुरंत बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बागपत कोतवाली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद पुलिस ने शराबी को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया और गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पिकअप के चालान से नाराज था आरोपी पुलिस ने पूछताछ के बाद बताया कि आरोपी बासौद निवासी तामील पिकअप चालक है और जनपद के विभिन्न गन्ना कोहलुओं से मेली की ढुलाई का कार्य करता है। आरोपी ने बताया कि किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर उसने ट्रैफिक पुलिस की सरकारी कार चोरी की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार उनकी गाड़ियों के चालान किए जा रहे थे, जिससे वह नाराज था। इसी आक्रोश में उसने ट्रैफिक पुलिस की कार चुराकर ले जाने की योजना बनाई।