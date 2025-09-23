नशे में धुत युवक नदी में कूदा, बचाने के बाद लोगों ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल

बिजनौर में मंगलवार दोपहर बैराज पुल से गंगा में नशे में धुत एक युवक के कूदने से हड़कंप मच गया। गोताखोरों ने उसको किसी तरह बचा लिया। जब उसे बाहर निकाला तो वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार दोपहर नशे में धुत एक युवक बैराज पुल से गंगा में कूद गया। इससे मौके परहड़कंप मच गया। हालांकि गोताखोरों ने उसको किसी तरह बचा लिया। जब उसे बाहर निकाला तो वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मंगलवार दोपहर गंगा बैराज पर एक युवक अपने साथी के साथ खड़ा था। इसी दौरान वह नशे की हालत में गंगा में कूद गया। सूचना पर गोताखोरों ने मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नशे की हालत में युवक के हंगामा करने पर मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को गंगा नदी से निकालते हुए और फिर भीड़ के हाथों पिटते हुए देखा जा सकता है। शहर कोतवाल धर्मेन्द्र सोलंकी ने बताया कि नशे में धुत सोनू और उसके साथी का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया है।

पुल से छलांग लगाने के 40 दिन बाद मिला शव उधर, पुल पर स्कूटी खड़ी करके राम गंगा नदी में कूदे बरेली के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के बेटे का 40 दिन बाद कंकालनुमा शव दातागंज क्षेत्र में धनौरा गांव के पास खेत में मिला। शव की पहचान मृतक के भाई ने जूते व कपड़ों के आधार पर की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला के रहने वाले हाजी इंतजार अहमद पीडब्ल्यूडी ने तहरीर दी कि वे ठेकेदार हैं। उनका 30 साल का बेटा मोइनुद्दीन, उनके साथ ही काम में हाथ बंटाता था। 13 अगस्त को बारिश के दौरान रात करीब आठ बजे से उनका बेटा लापता है, वापस नहीं लौटा। इस बीच बरेली से कार से बदायूं लौट रहे पशु प्रेमी विक्रेंद्र शर्मा ने देखा कि राम गंगा पुल पर एक स्कूटी सवार खड़ा है और मोबाइल पर बात कर रहा है। उन्होंने सोचा बारिश हो रही है शायद वह किसी परेशानी में है।