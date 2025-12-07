Hindustan Hindi News
जबरन छात्रा के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा शराबी, डर से सहमी लड़की; तभी...

शाम को कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ आरोपी शराबी युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। छात्रा की उसी दिन परीक्षा शुरू हुई थी। वह घर पर बैग रखकर 50 मीटर की दूरी पर  स्थित मां की सिलाई सेंटर दुकान जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने उसे रोक लिया। वह शराब के नशे में धुत था।

Dec 07, 2025 02:30 pm ISTAjay Singh संवाददाता, काकोरी
यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी में एक शराबी ने कोचिंग से लौट रही छात्रा को सड़क पर रोककर जबरन उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। अचानक सामने आए शराबी की इस हरकत से लड़की बुरी तरह डर गई। वह सहमी हुई अपनी ताकत भर शराबी की हरकत का विरोध कर रही थी कि तभी उधर से कुछ राहगीर गुजरे जिन्हें देख शराबी भाग गया। 11 साल की पीड़ित बच्ची कक्षा छह की छात्रा है और जिस दिन उसके साथ यह डरावनी घटना हुई, उसी दिन से उसकी परीक्षा शुरू हुई थी।

घटना काकोरी के पारा इलाके की है। मिली जानकारी के अनुसार चार दिसंबर की शाम को कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ आरोपी शराबी युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। छात्रा की उसी दिन परीक्षा शुरू हुई थी। वह घर पर बैग रखकर पचास मीटर दूर स्थित अपनी मां की सिलाई सेंटर दुकान जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान रास्ते में आरोपी 40 वर्षीय शख्स ने उसे रोक लिया। वह शख्स शराब के नशे में धुत था। वह जबरन छात्रा के कपड़े उतारने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान उसने कुछ राहगीरों को आता देखा और भाग निकला।

आरोपी के भागने के बाद भी छात्रा बुरी तरह डरी हुई थी। वह तुरंत दुकान पहुंची और मां को सारी घटना के बारे में बताया। पीड़िता की मां ने जब आरोपी के परिजनों से शिकायत की तो उन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। पीड़ित की मां ने आरोपी से शिकायत की तो वह मारपीट पर उतारू हो गया। आरोप है कि उसने महिला के बाल खींचे, हाथ मरोड़े और धक्का-मुक्की के साथ मारपीट की। हाथ में पहनी चूड़ी टूटकर लगने से महिला घायल भी हो गई।

क्या बोली पुलिस

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया पीड़िता की मां की तहरीर पर दुष्कर्म, पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच की गई। आरोपी शराब का आदी है और मोहल्ले में आए दिन युवतियों से अशोभनीय हरकतें करता है। मामले को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। बच्ची के साथ अशोभनीय घटना करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

