शराबी पति ने पत्नी का गला रेतकर मार डाला, 7 महीने पहले ही हुई थी शादी

बुलंदशहर में शादी के सात महीने बाद ही नवविवाहिता की उसके पति ने गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सात महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। उधर, घटना का पता लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

UP Crime: यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के सात महीने बाद ही नवविवाहिता की उसके पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना का पता लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

ये घटना रविवार स्याना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर का है। यहां रहने वाले मोनू की शादी नवंबर 2025 में घनसुरपुर के रहने वाले 25 वर्षीय गीता से हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार मोनू शराब का आदी था और इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता था। रविवार सुबह घर में फिर विवाद हुआ और मोनू ने गीता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गला रेतकर गीता की हत्या करने के बाद आरोपी पति घर से फरार हो गया। खेत से लौटे मोनू के माता-पिता ने जब कमरे का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। गीता खून से लथपथ हालत में मृत पड़ी थी। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है।

सात माह पहले हुई थी शादी, किसे पता था ऐसा होगा अंजाम मोनू और गीता का विवाह नवंबर 2025 में हुआ था। अभी शादी को सात माह ही हुए थे। परिवार और ग्रामीणों के अनुसार शादी के बाद से ही दंपति के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती थी। ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने नहीं सोचा था कि आपसी विवाद इतना भयावह रूप ले लेगा कि नवविवाहिता को अपनी जान गंवानी पड़ेगी।

मौके पर पहुंचे अधिकारी, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए और हर पहलू से जांच शुरू की गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की।

हत्या के बाद घर छोड़कर भागा आरोपी पति पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मोनू मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हत्या में प्रयुक्त हथियार अभी बरामद नहीं हो सका है। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है। टीमें लगातार संभावित स्थानों पर दबिश देकर आरोपी की तलाश कर रही हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।