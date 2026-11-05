नशे में अंधाधुंध थार दौड़ाकर तीन बाइकों को उड़ाया, हवा में कई फीट उछलकर गिरे 2 भाइयों की मौत

अमरोहा में नशे में धुत चालक ने तेज रफ्तार थार से तीन बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में तहेरे-चचेरे भाइयों राजीव और प्रशांत की मौत हो गई, जबकि तीन युवक घायल हुए। चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में हंगामा किया।

अमरोहा, संवाददाता: नौगावां सादात-अमरोहा मार्ग पर मंगलवार देर रात तेज रफ्तार थार ने कहर बरपाया। चालक ने नशे की हालत में अंधाधुंध थार दौड़ाते हुए तीन बाइकों को एक के बाद एक टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार कई फीट उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में तहेरे-चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक घायल हो गए। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने थार के नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीओ के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त थार बीएसएफ का एक जवान चला रहा था और वह नशे की हालत में था।

मृतकों के परिजनों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर सीएचसी में करीब दो घंटे हंगामा किया। परिजनों ने एंबुलेंस से शव उतारकर विरोध जताया। हालात संभालने को चार थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। नौगावां सादात-अमरोहा मार्ग पर संभल नंबर की काले रंग की थार अमरोहा की ओर जा रही थी। कार की रफ्तार काफी तेज थी। इसी दौरान थार बेकाबू होकर लहराने लगी और नौगावां सादात की ओर से आ रही तीन बाइकों को एक के बाद एक टक्कर मार दी। हादसे में शहर के मोहल्ला जयओम नगर निवासी राजेंद्र सिंह के 23 वर्षीय बेटे राजीव कुमार और तेजपाल सिंह के 21 वर्षीय बेटे प्रशांत की मौत हो गई। दोनों आपस में तहेरे-चचेरे भाई थे

हादसे में क्षतिग्रस्त हुई थार हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई और मार्ग पर जाम लग गया। इसी बीच चालक भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। लोगों ने थार को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। हादसे में घायल तीन अन्य युवकों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। दो घायलों को राहगीर निजी अस्पताल ले गए, जबकि एक को पुलिस ने शहर सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे में जान गंवाने वाले राजीव अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन रोड पर टायर पंचर की दुकान पर बैठते थे। वह चार भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। वहीं, प्रशांत परिवार का इकलौता बेटा था। इसी साल उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी।

BSF का जवान चला रहा था थार अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा, बीएसएफ जवान के भाई से पूछताछसीओ डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि थार के नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि थार बीएसएफ का एक जवान चला रहा था और वह नशे की हालत में था। बुधवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों के शव घर पहुंचे। सीओ डॉ.प्रदीप कुमार ने बताया कि थार के नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि थार बीएसएफ का एक जवान चला रहा था और वह नशे की हालत में था। थार उसके भाई को दहेज में मिली थी। जवान के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है।