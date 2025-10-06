डॉक्टर ने नशे में पकड़ लिया महिला क्लर्क का हाथ, प्रशिक्षुओं के साथ की बदसलूकी

आरोप है कि डॉक्टर सुबह 10 बजे वह शराब के नशे में विभाग पहुंचे। वह यहां ट्रेनिंग लेने आए दूसरे प्रशिक्षुओं के साथ बदसलूकी करने लगे। कुछ देर बाद एनेस्थीसिया विभाग की महिला क्लर्क का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर की सरेआम हरकत से विभाग में वहां हंगामे जैसी स्थिति बन गई।

स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कोई न कोई हरकत कर फजीहत करा रहे हैं। ताजा मामला जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। यहां ट्रेनिंग में आए कांशीराम अस्पताल के डॉक्टर ने शराब के नशे में महिला क्लर्क का हाथ पकड़ लिया। प्रशिक्षुओं के साथ बदसलूकी भी की। शिकायत प्राचार्य से की तो डॉक्टर को ट्रेनिंग से हटा दिया गया। घटना से कॉलेज के कर्मचारियों में आक्रोश है।

मिली जानकारी के अनुसार कांशीराम अस्पताल के एक डॉक्टर तीन महीने की ट्रेनिंग के लिए मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग आए हैं। यहां आईसीयू में मरीजों की देखरेख और उपकरणों से संबंधित ट्रेनिंग लेनी है। बताया जा रहा है कि तीन अक्तूबर की सुबह 10 बजे वह शराब के नशे में विभाग पहुंचे। यहां ट्रेनिंग लेने आए दूसरे प्रशिक्षुओं के साथ बदसलूकी की। कुछ देर बाद एनेस्थीसिया विभाग की महिला क्लर्क का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर की सरेआम हरकत से विभाग में हंगामे जैसी स्थिति बन गई।

हम ट्रेनिंग देने में असमर्थ विभागाध्यक्ष डॉ अपूर्व अग्रवाल ने आरोपी डॉक्टर की इस हरकत पर प्राचार्य को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा डॉक्टर को एनेस्थीसिया विभाग में हम प्रशिक्षण देने में असमर्थ हैं। प्राचार्य से डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। विभागाध्यक्ष ने घटना के गवाह और साक्ष्य भी प्राचार्य को भेजे हैं। डॉक्टर के मोबाइल नंबर पर सात बार कॉल और दो बार व्हाट्सएस मैसेज किया पर संपर्क नहीं हो सका।

क्या बोले मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.संजय काला ने कहा कि एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष ने आईसीयू की ट्रेनिंग लेने आए कांशीराम अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ शिकायत मिली है। शराब के नशे में महिला क्लर्क का हाथ पकड़ने और अन्य से बदसलूकी का आरोप साक्ष्य के साथ लगाया गया। कांशीराम अस्पताल के सीएमएस को सूचना देकर ट्रेनिंग से हटाया गया। ट्रेनिंग रोकने के बारे में भी सोच रहे हैं।