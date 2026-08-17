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नशे में धुत अग्निवीर फौजी ने काटा बवाल, कई गाड़ियों में मारी टक्कर, पुलिसकर्मियों से भी की बदसलूकी

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में में धुत अग्निवीर फौजी ने जमकर उत्पात मचाया। रेस्टोरेंट के बाहर कार से कई गाड़ियों में टक्कर मारी दी।पुलिस से बदसलूकी करते हुए मारपीट की और एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

UP News: यूपी के मेरठ में रविवार शाम नशे में धुत अग्निवीर फौजी ने जमकर उत्पात मचाया। रेस्टोरेंट के बाहर कार से कई गाड़ियों में टक्कर मारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस से बदसलूकी करते हुए मारपीट की और एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। उधर, युवक के उत्पात मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये घटना कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का है। जहां मेरठ छावनी में तैनात अग्निवीर यश तोमर रविवार शाम अपने एक साथी के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर किया कार में बैठकर शराब पी रहा था। नशे में उसने अपनी कार को रेस्टोरेंट के बाहर तेज रफ्तार में घुमाया और अनुराग, कंकरखेड़ा निवासी विभा शर्मा और एक अन्य युवक की कार में टक्कर मार दी। हादसे में कई अन्य गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

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इसके बाद आरोपी कार को रेस्टोरेंट के अंदर घुसाने की कोशिश करने लगा। कुछ लोगों ने किसी तरह से कार को रोका। सूचना पर पीआरवी 5873 मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल प्रवेश, हेड कांस्टेबल संजय और चालक परविंदर ने फौजी को समझाने की कोशिश की। यश ने पुलिसकर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। बचाव में आए पुलिस चालक परविंदर की वर्दी भी फाड़ दी। तभी हाईवे चौकी से दारोगा रुस्तम खान और कांस्टेबल फारुख पहुंचे। आरोपी ने दारोगा का गला भी दबा दिया। वहीं सीओ दौराला ने बताया कि एक फौजी द्वारा पुलिसकर्मियों से अभद्रता का वीडियो सामने आया है। फौजी नशे में बताया गया है, उसे हिरासत में लिया गया है। सेना पुलिस और सैन्य अधिकारियों को सूचना दी गई है।

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पुलिस क्षेत्राधिकारी शिव ठाकुर ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक फौजी द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की जा रही थी। उन्होंने बताया कि जांच में यह घटना कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पाई गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

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आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने पर महिला उपनिरीक्षक सस्पेंड

उधर, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने और विभागीय सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन के आरोप में पुलिस लाइन में तैनात एक महिला उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया।जानकारी के मुताबिक उपनिरीक्षक अनु यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जिम में एक्सरसाइज करने, सेहत से जुड़े नुस्खे बताने और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े वीडियो नियमित रूप से शेयर करती थीं। उनके अकाउंट पर यह भी बताया गया था कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक हैं।

हाल ही में साझा किए गए एक वीडियो में क्यूआर कोड दिखने के बाद सवाल उठने लगे। वीडियो के वायरल होने के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अविनाश पांडे ने अनु को निलंबित कर दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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