मथुरा में आधी रात को नशेड़ी का बवाल; गाड़ियों पर पत्थर फेंके, उपद्रवी को बस ने कुचला

संक्षेप: मथुरा में नशे में धुत युवक ने सड़क पर गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर हंगामा किया और कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। रोडवेज बस पर पत्थर मारने के दौरान वह बस की चपेट में आकर घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है।

मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात सड़क पर एक युवक द्वारा किए गए हंगामे से अफरा-तफरी मच गई। युवक ने अचानक चलती गाड़ियों और राहगीरों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कई वाहन चालक डर गए और अपनी गाड़ियां रोकने या रास्ता बदलने पर मजबूर हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक ने सबसे पहले एक बाइक सवार पर पत्थर फेंके, हालांकि बाइक सवार बाल-बाल बच गए। इसके बाद उसने कारों को निशाना बनाया और कई वाहनों की हेडलाइट व शीशे तोड़ दिए।

घटना का वीडियो आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें युवक काफी देर तक सड़क पर उत्पात मचाते हुए दिखाई दे रहा है। वह वाहनों को रोकने की कोशिश कर रहा था और हाथ में ईंट-पत्थर लेकर लोगों को डराता रहा। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस पर पत्थर मारने के लिए वह अचानक सड़क पर आ गया। बस चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस युवक से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।