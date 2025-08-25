एक करोड़ की रिश्वत देने वाला दवा कारोबारी पहुंचा जेल, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

एक करोड़ रुपये रिश्वत देने के आरोप में आगरा के कमला नगर निवासी हिमांशु अग्रवाल को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया। जहां कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जीएसटी चोरी और नकली दवाइयों के भंडारण के सूचना पर आगरा में छापेमारी हुई थी।

सरकारी वकील सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वादी मुकदमा नरेश मोहन लोक सेवक के रूप में बस्ती मंडल बस्ती में सहायक आयुक्त औषधि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के रूप में तैनात हैं। उन्हें सूचना मिली कि हिमांशु अग्रवाल द्वारा नकली दवाइयों की बिक्री की जाती है। इसके बाद वादी मुकदमा, टीम के साथ आरोपी की मेडिको एजेंसी आगरा में जांच के लिए पहुंचे। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी द्वारा जीएसटी चोरी की जा रही है और नकली दवाइयों का भंडारण भी किया जा रहा है। आरोपी ने वादी मुकदमा और उनकी टीम से कहा कि उसे छोड़ दें और इस माल के बदले अन्य किसी का माल पकड़वाने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने लगा। टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए। बरामद धनराशि को आगरा कोषागार में जमा करने के आदेश पारित किए।