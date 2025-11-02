Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsdrug addicted father beat his wife to death they had a love marriage three years ago
घर के अंदर रोता रहा मासूम, बाहर नशेबाज पिता ने पीट-पीटकर मां को मार डाला, 3 साल पहले हुई थी लव मैरिज

संक्षेप: हमीरपुर में एक शख्स ने मामूली विवाद में राड से प्रहार कर पत्नी की हत्या कर दी।  दोनों की तीन साल पहले लव मैरिज हुई थी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर शव को बरामद किया।

Sun, 2 Nov 2025 08:37 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, हमीरपुर
यूपी के हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने मामूली विवाद में राड से प्रहार कर पत्नी की हत्या कर दी। वहीं, बाहर मासूम बच्चा रोता रहा। दोनों की तीन साल पहले लव मैरिज हुई थी। उधर, मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर शव को बरामद किया।

ये घटना कम्हरियां गांव का है। मुईनुद्दीन व उसकी पत्नी रोशनी का तीन साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते शादी हुई थी। दोनो में अक्सर विवाद होता रहता था, रोशनी के एक तीन साल का बच्चा है। रोशनी का मायका मौदहा कस्वा में है, बीती देर रात किसी बात को लेकर मुइनुद्दीन व उसकी पत्नी से विवाद हो गया। तभी पति मुइनुद्दीन ने पत्नी रोशनी को राड से सर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया और ताला जड़ कर भाग गया। जब रोशनी काफी देर तक घर से बाहर नही निकली तो लोगों को शंका हुई। वही तीन साल का लड़का घर के अन्दर रो रहा था। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी।

पुलिस ने परिजनों के सहयोग से दरवाजा तुड़वाया तो अंदर का दृश्य देखकर अवाक रह गए। रोशनी की हत्या की सूचना आग की तरह फैल गई और कुछ समय में घटना स्थल पर हजारों महिला पुरुषों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीमें गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि फील्ड यूनिट ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर साक्ष्य संकलित किए।

वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता और सीओ सदर राजेश कमल ने भी घटना स्थल पर पहुंच कर मामले की जांच की। बीते लगभग तीन साल पहले ही रोशनी की शादी हुई थी। जबकि मृतका रोशनी अपने पीछे एक मासूम बच्चे को रोता बिलखता छोड़ गई है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि घर के अंदर लोहे के राड से हत्या की गई है आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Hamirpur News Hamirpur Latest News Up News अन्य..
