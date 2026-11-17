दिल्ली से पटना वाया वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए काम तेज हो गया है। अयोध्या में इसके लिए ड्रोन सर्वे हो रहा है। योजना में आगरा, कानपुर, लखनऊ को भी जोड़ा जाना है।

अयोध्या, संवाददाता। रामनगरी अब हाईस्पीड रेल के नक्शे पर आ गई है। नॉर्दर्न हाईस्पीड रेल कॉरिडोर योजना के तहत अयोध्या से होकर प्रस्तावित रूट के सर्वे की कवायद तेज हो गई है। कॉरिडोर के अलाइनमेंट, जमीन की स्थिति और तकनीकी पहलुओं का आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, करीब 15 दिनों से सर्वे का काम चल रहा है। इस कॉरिडोर पर भविष्य में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है।

पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की घोषणा की थी। रेलवे सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और पर्यटन के बढ़ते दबाव को देखते हुए तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधा की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ड्रोन सर्वे के जरिए प्रस्तावित रूट की हवाई तस्वीरें ली जा रही हैं। इससे ट्रैक के रास्ते में पुल, एलिवेटेड ट्रैक या अंडरपास की जरूरत का आकलन किया जाएगा। सर्वे टीम जीपीएस और डिजिटल मैपिंग की मदद से जमीन का नक्शा तैयार कर रही है। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

परियोजना की लागत, जमीन अधिग्रहण और निर्माण की समय-सीमा तय होगी। योजना के मुताबिक, अयोध्या धाम स्टेशन को हाईस्पीड कॉरिडोर का मुख्य स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है, जबकि अयोध्या कैंट को भी इससे जोड़ने की तैयारी है। इससे दोनों स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को लाभ मिल सकेगा। प्रस्तावित कॉरिडोर बनने पर अयोध्या से लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी का सफर एक से डेढ़ घंटे में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, परियोजना अभी शुरुआती चरण में है और अंतिम रूट तथा समय-सीमा सर्वे और डीपीआर के बाद ही स्पष्ट होगी।

दिल्ली से पटना तक जुड़ेगा प्रस्तावित नेटवर्क प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में दिल्ली से आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और पटना को जोड़ने की योजना है। इसके बाद इस नेटवर्क को गुवाहाटी तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। फिलहाल देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद के बीच विकसित किया जा रहा है। इसके बाद उत्तर भारत में दूसरा हाईस्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को तेज और सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी।