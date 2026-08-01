यूपी में धड़ाधड़ सस्पेंड हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क पर खासतौर पर रहें सतर्क

एक मार्च से 30 जून तक यूपी के 75 जिलों में 5597 हादसे हुए। इसमें 6409 लोगों की मौत हो गई। इन भयावह आंकड़ों को देखते हुए ही शासन और परिवहन विभाग ने अब हादसों के लिए जिम्मेदार और यातायात नियमों का मखौल उड़ाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस ताबड़तोड़ रद्द या सस्पेंड किए जा रहे हैं।

Driving License News : यदि आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो सावधान हो जाएं। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस धड़ाधड़ सस्पेंड हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए शासन और परिवहन विभाग ने अब पूरी तरह से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने सड़क दुर्घटनाओं और नियमों की अनदेखी के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। नतीजा यह हुआ है कि अब हर जिले में हादसों को लेकर धड़ाधड़ ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द होने लगे हैं। प्रदेश में सहारनपुर जिले में सबसे अधिक 57 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं।

परिवहन आयुक्त की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया कि एक मार्च से 30 जून तक प्रदेश के 75 जिलों में 5597 हादसे हुए, जिसमें 6409 लोगों की मौत हो गई। इस भयावह आंकड़ों को देखते हुए ही शासन और परिवहन विभाग ने अब दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार और यातायात नियमों का मखौल उड़ाने वाले चालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ लाइसेंस निरस्तीकरण और निलंबित करने का अभियान छेड़ दिया है। पूरे प्रदेश में सड़क हादसों और लापरवाह ड्राइविंग के मामले में कुल 1026 वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं। हिट एंड रन और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रदेशभर में सहारनपुर जिला सबसे आगे रहा है, जहां सबसे अधिक 57 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर ​फिरोजाबाद जिला है, जहां 53 लाइसेंस निलंबित किये गये हैं। ​इस मामले में कानपुर तीसरे स्थान पर है, 49 डीएल निलंबित किये जा चुके हैं। 75 जिलों में केवल जौनपुर और हरदोई ऐसा जिला है, जहां एक भी ड्राइविंग लाइसेंस अब तक निलंबित नहीं किया गया है।

मेरठ, हापुड़ में 13-13 लाइसेंस निलंबित शासन के आदेश पर हिट एंड रन और हादसों को लेकर मेरठ मंडल में मेरठ और हापुड़ जिले में 13-13 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किये गये हैं। बुलंदशहर, गाजियाबाद में 25-25, गौतमबुद्धनगर में 40 और बागपत में 10 लाइसेंस निलंबित किये जा चुके हैं।