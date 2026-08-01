Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में धड़ाधड़ सस्पेंड हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क पर खासतौर पर रहें सतर्क

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एक मार्च से 30 जून तक यूपी के 75 जिलों में 5597 हादसे हुए। इसमें 6409 लोगों की मौत हो गई। इन भयावह आंकड़ों को देखते हुए ही शासन और परिवहन विभाग ने अब हादसों के लिए जिम्मेदार और यातायात नियमों का मखौल उड़ाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस ताबड़तोड़ रद्द या सस्पेंड किए जा रहे हैं। 

driving licenses are being suspended rapidly in up so be especially cautious on the road
यूपी में धड़ाधड़ सस्पेंड हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क पर खासतौर पर रहें सतर्क

Driving License News : यदि आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो सावधान हो जाएं। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस धड़ाधड़ सस्पेंड हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए शासन और परिवहन विभाग ने अब पूरी तरह से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने सड़क दुर्घटनाओं और नियमों की अनदेखी के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। नतीजा यह हुआ है कि अब हर जिले में हादसों को लेकर धड़ाधड़ ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द होने लगे हैं। प्रदेश में सहारनपुर जिले में सबसे अधिक 57 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं।

परिवहन आयुक्त की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया कि एक मार्च से 30 जून तक प्रदेश के 75 जिलों में 5597 हादसे हुए, जिसमें 6409 लोगों की मौत हो गई। इस भयावह आंकड़ों को देखते हुए ही शासन और परिवहन विभाग ने अब दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार और यातायात नियमों का मखौल उड़ाने वाले चालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ लाइसेंस निरस्तीकरण और निलंबित करने का अभियान छेड़ दिया है। पूरे प्रदेश में सड़क हादसों और लापरवाह ड्राइविंग के मामले में कुल 1026 वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं। हिट एंड रन और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रदेशभर में सहारनपुर जिला सबसे आगे रहा है, जहां सबसे अधिक 57 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर ​फिरोजाबाद जिला है, जहां 53 लाइसेंस निलंबित किये गये हैं। ​इस मामले में कानपुर तीसरे स्थान पर है, 49 डीएल निलंबित किये जा चुके हैं। 75 जिलों में केवल जौनपुर और हरदोई ऐसा जिला है, जहां एक भी ड्राइविंग लाइसेंस अब तक निलंबित नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:UP: प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए खुशखबरी, अब सैलरी मिलेगी पूरी; नौकरी होगी पक्की

मेरठ, हापुड़ में 13-13 लाइसेंस निलंबित

शासन के आदेश पर हिट एंड रन और हादसों को लेकर मेरठ मंडल में मेरठ और हापुड़ जिले में 13-13 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किये गये हैं। बुलंदशहर, गाजियाबाद में 25-25, गौतमबुद्धनगर में 40 और बागपत में 10 लाइसेंस निलंबित किये जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति, BJP विधायक ने CM योगी को भेजा प्रस्ताव
ये भी पढ़ें:यूपी में एक भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किया, योगी के मंत्री का अखिलेश पर पलटवार
ये भी पढ़ें:Gen Z पर फटाफट काम, नौजवानों की ऊर्जा के सही इस्तेमाल को सरकार ने बनाया प्लान

परिवहन आयुक्त की सख्त चेतावनी और नए निर्देश

इस मामले में परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि एक या एक से अधिक मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं और ऐसे गंभीर सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबित या निरस्त किया जाना अनिवार्य है, उनमें अभी तक की गई कार्रवाई बेहद कम और असंतोषजनक है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अभियानात्मक रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतिदिन कम से कम 5 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त करें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Driving License Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।