काम की बात : यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया अपडेट, रिन्यूअल में बड़ी राहत; मिलेगा ग्रेस पीरियड
Driving Licence News : उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब रिन्यूअल के लिए उन्हें 30 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। एमबी एक्ट में इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा। पहली बार 40 साल की उम्र तक के लिए लाइसेंस बनाया जाता है।
Driving Licence News : यदि आप आने वाले कुछ दिनों में आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता की तारीख खत्म होने वाली है तो यह खबर आपको राहत दे सकती है। परेशान ना हों आपको इसके रिन्यूअल के लिए पर्याप्त समय (ग्रेस पीरियड) मिलने वाला है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की तारीख खत्म होने के 30 दिन बाद तक भी वैध माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपके लाइसेंस की वैधता एक तारीख को पूरी हो रही है तो आप 31 तारीख तक डीएल का रिन्यूअल करा सकते हैं। मतलब वैधता खत्म होने की तारीख के 30 दिन तक डीएल वैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई हादसा होता है तो गाड़ी चला रहे शख्स के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो लाइसेंसधारी के साथ होती है। इस बारे में एमवी एक्ट में प्रावधान करके कानून भी बना दिया गया है। जुलाई-2026 से यह अमल में लाया जाएगा। इस सम्बन्ध में परिवहन अफसरों का कहना है कि नई व्यवस्था में समय सीमा में भी छूट मिलेगी। अभी तक यह होता था कि एक महीने के अंदर जो व्यक्ति डीएल का रिन्यूअल कराता था तो पुरानी वैधता तारीख से रिन्यूअल कर दिया जाता था। अब जिस तिथि में डीएल का रिन्यूअल कराएंगे, उसी दिन से रिन्यूअल की समयावधि तय होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस सात से दस दिनों के अंदर सीधे पहुंचता घर
परिवहन अफसरों ने बताया कि स्थायी नया डीएल या रिन्यू कराने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस मुख्यालय से बनकर आवेदन में अंकित पते पर सात से दस दिनों के भीतर पहुंचता है। इस अवधि में ड्राइविंग लाइसेंस न पहुंचे तो दफ्तर आकर शिकायत कर सकते हैं। दफ्तर में वापस आ गया होगा तो एक आधार की फोटो प्रति देने के बाद इसे लिया जा सकता है।
पहली वैधता 40 साल की आयु तक, फिर पांच-पांच साल को रिन्यू
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले को पहली वैधता उसकी जन्मतिथि से 40 साल की आयु तक दी जाती है। उदाहरण के लिए किसी ने 22 साल की आयु में डीएल बनवाया है तो उसकी 40 साल की आयु तक वैधता दी जाएगी। 40 साल की आयु पूरी होने के बाद जब कोई डीएल का रिन्यू कराएगा तो उसे अगले पांच-पांच साल के लिए वैधता मिलेगी।
ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य
डीएल का रिन्यूअल या फिर स्थायी नया डीएल बनवाने में फीस तो तय होती ही है, साथ ही ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट देना अनिवार्य है।
एक नजर में ब्योरा
- आरटीओ कानपुर में रोज डीएल रिन्यू होते : 52-55
- महीने में रिन्यू होते : 1290-1300
- साल में रिन्यू होते लगभग : 15,500
- संभाग में सालभर में रिन्यू होते : 69000
-डीएल के लिए शैक्षणिक योग्यता : कक्षा पांच पास
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें