यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया अपडेट, रिन्यूअल में बड़ी राहत; मिलेगा ग्रेस पीरियड

Driving Licence News : यदि आप आने वाले कुछ दिनों में आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता की तारीख खत्म होने वाली है तो यह खबर आपको राहत दे सकती है। परेशान ना हों आपको इसके रिन्यूअल के लिए पर्याप्त समय (ग्रेस पीरियड) मिलने वाला है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की तारीख खत्म होने के 30 दिन बाद तक भी वैध माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपके लाइसेंस की वैधता एक तारीख को पूरी हो रही है तो आप 31 तारीख तक डीएल का रिन्यूअल करा सकते हैं। मतलब वैधता खत्म होने की तारीख के 30 दिन तक डीएल वैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई हादसा होता है तो गाड़ी चला रहे शख्स के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो लाइसेंसधारी के साथ होती है। इस बारे में एमवी एक्ट में प्रावधान करके कानून भी बना दिया गया है। जुलाई-2026 से यह अमल में लाया जाएगा। इस सम्बन्ध में परिवहन अफसरों का कहना है कि नई व्यवस्था में समय सीमा में भी छूट मिलेगी। अभी तक यह होता था कि एक महीने के अंदर जो व्यक्ति डीएल का रिन्यूअल कराता था तो पुरानी वैधता तारीख से रिन्यूअल कर दिया जाता था। अब जिस तिथि में डीएल का रिन्यूअल कराएंगे, उसी दिन से रिन्यूअल की समयावधि तय होगी।