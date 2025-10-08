driver who dropped mahamandaleshwar off in ghaziabad has been found and pooja is looking to surrender महामंडलेश्वर को गाजियाबाद छोड़ने वाला ड्राइवर मिल गया, सरेंडर करने की फिराक में पूजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
driver who dropped mahamandaleshwar off in ghaziabad has been found and pooja is looking to surrender

महामंडलेश्वर को गाजियाबाद छोड़ने वाला ड्राइवर मिल गया, सरेंडर करने की फिराक में पूजा

Ajay Singh संवाददाता, अलीगढ़Wed, 8 Oct 2025 12:31 PM
महामंडलेश्वर को गाजियाबाद छोड़ने वाला ड्राइवर मिल गया, सरेंडर करने की फिराक में पूजा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में फरार 25 हजार की इनामी महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय का 11 दिन बाद पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। तीन राज्यों में दबिश देने के बीच जानकारी मिली कि पूजा एक टैक्सी से गाजियाबाद पहुंची थी। अनुमान है कि वह किसी आश्रम में छिपी हो सकती है। इस बात की आशंका है कि पूजा अदालत में सरेंडर करने की फिराक में है और वह इसके लिए सही मौके के इंतजार में है।

पुलिस ने टैक्सी चालक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उधर, मंगलवार को पूजा की ओर से डाली गई जमानत याचिका को अधिवक्ताओं ने वापस ले लिया। इस आधार पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने याचिका को निरस्त कर दिया। 26 सितंबर की रात को हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता की बाइक सवार दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों शूटरों के अलावा नौरंगाबाद निवासी पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय को जेल भेज दिया। वह अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी। जब अभिषेक ने खैर में टीवीएस का शोरूम खोला तो उसमें भी पार्टनरशिप की बात कहती थी। पूजा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हैं। पूजा ने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में अर्जी डाली थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ताओं ने उसे वापस (नॉट प्रेस) ले लिया। डीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि जमानत याचिका नॉट प्रेस होने के चलते उसे निरस्त कर दिया गया है।

आत्मसमर्पण कर सकती है पूजा

जमानत याचिका वापस होने के बाद अब इस बात का अंदेशा तेज हो गया है कि पूजा किसी भी वक्त अदालत में सरेंडर कर सकती है। इस पर पुलिस की भी निगाह है। हालांकि पुलिस ने पूजा के तमाम रिश्तेदारों व करीबियों को रडार पर ले रखा है। माना जा रहा है कि जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है।

रोरावर क्षेत्र में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में फरार 25 हजार की इनामी महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय का 11 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। तीन राज्यों में दबिश देने के बीच जानकारी मिली है कि पूजा गाजियाबाद के किसी आश्रम में छिपी हो सकती है। उधर, मंगलवार को पूजा की ओर से डाली गई जमानत याचिका को अधिवक्ताओं ने वापस ले लिया।

आज मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है पुलिस

पूजा घटना वाले दिन ही टैक्सी से फरार हो गई थी। चालक ने पूछताछ में बताया कि उसने पूजा को गाजियाबाद में छोड़ा था। पुलिस ने वहां जाकर दबिश दी, मगर उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन, वहां से पूजा के बारे में अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस बुधवार को मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है।

क्या बोली पुलिस

एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि जिस टैक्सी से पूजा गई थी। उस टैक्सी चालक को हिरासत में लिया गया है। अभी पूछताछ की जा रही है। कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा।

