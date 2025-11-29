Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDriver who came out of blood donation drives Bolero out of control hits vehicles outside hospital
VIDEO: बोलेरो ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ियों को रौंदा, ड्राइवर बोला- खून देकर आया था

VIDEO: बोलेरो ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ियों को रौंदा, ड्राइवर बोला- खून देकर आया था

संक्षेप:

गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर पार्किंग में घुस गई और लगातार टक्करों से 16 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

Sat, 29 Nov 2025 07:43 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल परिसर में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पार्किंग क्षेत्र में घुस गई। बोलेरो ने अस्पताल में खड़ी 16 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। अचानक हुई इस घटना से मरीज, तीमारदार और अस्पताल कर्मचारी दहशत में आ गए और इधर-उधर भागने लगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूचना मिलते ही कैंपस में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया और बाद में पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह अभी-अभी खून देकर निकला था और उसे समझ नहीं आया कि गाड़ी अचानक कैसे अनियंत्रित हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज और मौके पर बने वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को भी और कड़ा कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, दो दिनों में 2 बच्चों को बनाया निवाला

सांड़ से टकराकर हाईवे पर पलट गई कार, युवक की मौत

उधर, गोंडा के मेहनौन क्षेत्र में लखनऊ-गोण्डा हाईवे पर शुक्रवार रात एक कार सांड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में कार चालक समेत आधा दर्जन कार सवार घायल हो गए। जिसमें चालक की हालत ज्यादा गंभीर थी, जिसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। चालक की शादी अभी छह दिन पहले 23 नवंबर को इटियाथोक कस्बे में हुई थी। परिवार के साथ वह अपनी पत्नी को विदा कराने आ रहा था लेकिन ससुराल पहुंचने के 27 किमी पहले ही सड़क हादसे का शिकार हो गया।

बताया जाता है कि लखनऊ सिटी स्टेशन के पास पत्थर वाली गली के रहने वाले अबू आमिर की शादी हाल ही में बीते 23 नवम्बर रविवार को इटियाथोक के मो इलियास उर्फ लल्लू किराना की छोटी बेटी सुमैया के साथ हुई थी। शादी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सुमैया सुसराल गई। मायके पक्ष के लोग 26 नवम्बर को ससुराल से लड़की को विदा कराकर वापस इटियाथोक ले आए थे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |