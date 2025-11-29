VIDEO: बोलेरो ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ियों को रौंदा, ड्राइवर बोला- खून देकर आया था

संक्षेप: गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में शनिवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर पार्किंग में घुस गई और लगातार टक्करों से 16 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

यूपी के गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल परिसर में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पार्किंग क्षेत्र में घुस गई। बोलेरो ने अस्पताल में खड़ी 16 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। अचानक हुई इस घटना से मरीज, तीमारदार और अस्पताल कर्मचारी दहशत में आ गए और इधर-उधर भागने लगे।

सूचना मिलते ही कैंपस में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया और बाद में पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह अभी-अभी खून देकर निकला था और उसे समझ नहीं आया कि गाड़ी अचानक कैसे अनियंत्रित हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज और मौके पर बने वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को भी और कड़ा कर दिया गया है।

सांड़ से टकराकर हाईवे पर पलट गई कार, युवक की मौत उधर, गोंडा के मेहनौन क्षेत्र में लखनऊ-गोण्डा हाईवे पर शुक्रवार रात एक कार सांड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में कार चालक समेत आधा दर्जन कार सवार घायल हो गए। जिसमें चालक की हालत ज्यादा गंभीर थी, जिसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। चालक की शादी अभी छह दिन पहले 23 नवंबर को इटियाथोक कस्बे में हुई थी। परिवार के साथ वह अपनी पत्नी को विदा कराने आ रहा था लेकिन ससुराल पहुंचने के 27 किमी पहले ही सड़क हादसे का शिकार हो गया।