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रात के अंधेरे में चालक ने जंगल में घुसाई रोडवेज बस, रास्ते भर राम-राम जपते रहे यात्री

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, बरेली, वरिष्ठ संवाददाता
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यूपी में एक रोडवेज बस चालक की गजब कारस्तानी सामने आई है। उसने रात के अंधेरे में बस को खेतों में उतार दिया और फिर जंगल में घुसा दिया। इस दौरान बस खाई में पलटते-पलटते बाल-बाल चली।

रात के अंधेरे में चालक ने जंगल में घुसाई रोडवेज बस, रास्ते भर राम-राम जपते रहे यात्री

यूपी में रुहेलखंड डिपो के बस चालक ने 25 यात्रियों की जान अपनी कारस्तान के कारण खतरे में डाल दी। चालक ने किसी के कहने पर हाइवे को छोड़कर शॉर्टकट अपनाने के लिए खेतों में बस दौड़ा दी। अंधेरे में बस को जंगल में घुसा दिया। इस दौरान एक जगह बस खाई में पलटने से बाल-बाल बची। यात्रियों की चीख निकल गई। जब बस उतरे तो देखा पिलर वाले गड्ढे में बस गिरने से बाल-बाल बची। यात्रियों ने नाराजगी जताई तो चालक-परिचालक अभद्रता पर उतारु हो गये। यात्रियों ने किसी तरह से राम-राम जपते हुए सफर पूरा किया। किसी तरह सफर पूरा हुआ तो यात्रियों ने राहत की सांस ली। यात्रियों ने बताया कि बस में कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं लिखा था। यात्रियों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है।

बरेली की यात्री सुचित्रा चौहान, विकास, राम सेवक आदि यात्रियों का कहना है, वे मथुरा से बरेली के लिए बस यूपी 78 एलटी 6086 पर सवार हुए थे। बस में 25 सवारियां थीं। रात करीब 11:30 बजे चालक ने सोरो-कासगंज के बीच आकर हाइवे का रास्ता छोड़ दिया। गांवों के अंदर से खेतों के रास्ते बस निकालने लगा। रात का अंधेरा होने के बावजूद चालक ने यह कारस्तानी की। जिस मार्ग से बस निकाली उन पर कोई अन्य वाहन भी नहीं चल रहे थे।

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यात्रियों ने आरोप लगाया कि चालक नशे में धुत था। फोन पर किसी महिला से बात करते हुए बस चला रहा था। जब यात्रियों ने विरोध किया तो वह झगड़ा करने को उतारू हो गया। बोला- इस रास्ते से आगे हाइवे पर ही निकलेंगे। इस दौरान खेत से होते हुए बस को जंगल में घुसा दिया। करीब एक घंटा तक बस को जंगल के रास्ते निकाला। एक जगह पर बस खाई में पलटते-पलटते बची। इस मामले में यात्रियों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी है। तीन दिन में शिकायत निस्तारित करने का आश्वासन दिया है।

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35 फिट गड्ढे में पलटने से बची बस

यात्रियों ने बताया कि खेत और जंगल के रास्ते में एक जगह पुल का निर्माण चल रहा था। तभी बस वहां पिलर वाले गड्ढे में पलटने से बाल बाल बची। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। यात्री अंधेरे में बस उतरे तो देखा आगे 30-35 फिट गहरा गड्ढा था। किसी तरह से चालक ने बस को वहां से निकाल लिया। जब नाराजगी जताई तो चालक बोला- ऐसा करते हैं सबको जल्दी ही पहुंचा दूंगा। अब कोई अगर कुछ बोला तो सीधे ऊपर जाओगे। बेचारे यात्री सहमे बैठे रहे।

इस बारे में डिपो के एआरएम अरुण कुमार वाजपेई ने कहा कि मथुरा-बरेली मार्ग की बस संबंधी शिकायत ऑनलाइन हुई है। जब हाइवे है तो चालक ने गांवों के रास्ते बस रात को क्यों निकाली। मामले की जांच कर चालक-परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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