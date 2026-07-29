शिक्षिका के पीछे पड़ा 'छोटा हाथी' का ड्राइवर, रास्ते में करने लगा अश्लील हरकत, फिर सड़क पर...

सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली इस शिक्षिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो सकती है। ‘छोटा’ हाथी के ड्राइवर ने शिक्षिका को अश्लील इशारे किए। वह गंदी हरकतें करने लगा।शिक्षिका के विरोध पर उसने स्कूटी में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की कोशिश की।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका के साथ सड़क पर शर्मनाक हरकत सामने आई है। स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में ‘छोटा हाथी’ का एक ड्राइवर शिक्षिका के पीछे पड़ गया। सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए वह शिक्षिका को दिखाकर अश्लील इशारे करने लगा। शिक्षिका स्कूटी से थीं। उन्होंने ड्राइवर की हरकतों का विरोध किया तो उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। करीब ढाई किलोमीटर तक वह शिक्षिका का पीछा करता रहा। इस दौरान उसने कई बार ‘छोटा हाथी’ से स्कूटी में टक्कर मारकर शिक्षिका को सड़क पर गिराने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान शिक्षिका ने काफी हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी स्कूटी ‘छोटा हाथी’ के सामने खड़ी कर दी। शोर सुनकर जुटे लोगों ड्राइवर को पकड़ लिया।

घटना, मेरठ-करनाल हाईवे की है। मंगलवार दोपहर हुए इस शर्मनाक कांड के बाद शिक्षिका ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने न सिर्फ उनके साथ छेड़छाड़ की बल्कि हमला करते हुए नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। उसकी हरकतों का विरोध करने पर ड्राइवर ने कई बार स्कूटी में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की कोशिश की। शिक्षिका ने पुलिस को ड्राइवर के खिलाफ लिखित तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मेरठ के सरधना के नगर क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका एक गांव के सरकारी स्कूल में तैनात हैं। उनका कहना है कि वह मंगलवार की दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से अपने घर लौट रही थीं। उन्होंने बताया कि ईकड़ी चौराहे के पास पीछे से आए छोटा हाथी चालक ने उन्हें देखकर अश्लील हरकतें करने लगा। वह लगातार इशारे किया जा रहा था। शिक्षिका ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने शिक्षिका का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें इसका अहसास हुआ तो उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की।

शिक्षिका का कहना है कि ईकड़ी चौराहे से सरधना तक करीब ढाई किलोमीटर तक आरोपी लगातार ‘छोटा हाथी’ से उनका पीछा करता रहा। वह लगातार पीछे चला जा रहा था। आरोप है कि सुनसान मार्ग का फायदा उठाकर आरोपी ने कई बार छोटा हाथी से स्कूटी में टक्कर मारने का प्रयास किया, जिससे वह सड़क पर गिर जाएं।