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शिक्षिका के पीछे पड़ा 'छोटा हाथी' का ड्राइवर, रास्ते में करने लगा अश्लील हरकत, फिर सड़क पर...

By Ajay Singh
संवाददाता, सरधना (मेरठ)
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सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली इस शिक्षिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो सकती है। ‘छोटा’ हाथी के ड्राइवर ने शिक्षिका को अश्लील इशारे किए। वह गंदी हरकतें करने लगा।शिक्षिका के विरोध पर उसने स्कूटी में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की कोशिश की। 

driver showed obscene dirty gestures to female teacher
शिक्षिका के पीछे पड़ा 'छोटा हाथी' का ड्राइवर

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका के साथ सड़क पर शर्मनाक हरकत सामने आई है। स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में ‘छोटा हाथी’ का एक ड्राइवर शिक्षिका के पीछे पड़ गया। सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए वह शिक्षिका को दिखाकर अश्लील इशारे करने लगा। शिक्षिका स्कूटी से थीं। उन्होंने ड्राइवर की हरकतों का विरोध किया तो उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। करीब ढाई किलोमीटर तक वह शिक्षिका का पीछा करता रहा। इस दौरान उसने कई बार ‘छोटा हाथी’ से स्कूटी में टक्कर मारकर शिक्षिका को सड़क पर गिराने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान शिक्षिका ने काफी हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी स्कूटी ‘छोटा हाथी’ के सामने खड़ी कर दी। शोर सुनकर जुटे लोगों ड्राइवर को पकड़ लिया।

घटना, मेरठ-करनाल हाईवे की है। मंगलवार दोपहर हुए इस शर्मनाक कांड के बाद शिक्षिका ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने न सिर्फ उनके साथ छेड़छाड़ की बल्कि हमला करते हुए नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। उसकी हरकतों का विरोध करने पर ड्राइवर ने कई बार स्कूटी में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की कोशिश की। शिक्षिका ने पुलिस को ड्राइवर के खिलाफ लिखित तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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मेरठ के सरधना के नगर क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका एक गांव के सरकारी स्कूल में तैनात हैं। उनका कहना है कि वह मंगलवार की दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से अपने घर लौट रही थीं। उन्होंने बताया कि ईकड़ी चौराहे के पास पीछे से आए छोटा हाथी चालक ने उन्हें देखकर अश्लील हरकतें करने लगा। वह लगातार इशारे किया जा रहा था। शिक्षिका ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने शिक्षिका का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें इसका अहसास हुआ तो उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की।

शिक्षिका का कहना है कि ईकड़ी चौराहे से सरधना तक करीब ढाई किलोमीटर तक आरोपी लगातार ‘छोटा हाथी’ से उनका पीछा करता रहा। वह लगातार पीछे चला जा रहा था। आरोप है कि सुनसान मार्ग का फायदा उठाकर आरोपी ने कई बार छोटा हाथी से स्कूटी में टक्कर मारने का प्रयास किया, जिससे वह सड़क पर गिर जाएं।

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शिक्षिका ने किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखा और वाहन चलाते हुए देवी मंदिर चौराहे तक पहुंच गईं। देवी मंदिर चौराहे पर भीड़भाड़ देखकर शिक्षिका ने हिम्मत दिखाई और अपनी स्कूटी आरोपी के छोटा हाथी के सामने खड़ी कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी को थाने ले गई। शिक्षिका भी थाने गईं और उन्होंने वहां अपनी शिकायत दर्ज कराई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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