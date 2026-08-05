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ड्राइवर छोरी ने माता-पिता के लिए उठाई कांवड़, 21 लीटर गंगाजल लेकर 350 किमी पैदल यात्रा पर निकली

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पर ड्राइवर छोरी के नाम से मशहूर 23 साल की नीशू अपने भाइयों के साथ 21 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाया है। नीशू ने यह कांवड़ अपने मां-बाप के सेहत और नशे से दूर रखने की कामना के लिए उठाई है।

नीरज कुमार शर्मा, मुजफ्फरनगर

Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर जहां लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं हरियाणा की एक बेटी अपनी अनोखी भक्ति और समाज सुधार के संदेश को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सोशल मीडिया पर ‘ड्राइवर छोरी’ के नाम से मशहूर 23 साल की नीशू अपने भाइयों के साथ 21 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाकर मुजफ्फरनगर पहुंचीं।

नीशू ने यह कांवड़ अपने माता-पिता के उत्तम स्वास्थ्य और युवाओं को नशे की गर्त से दूर रखने की कामना के साथ उठाई है। हरियाणा के जींद जिले के गांव हाड़वा की रहने वाली नीशू पेशेवर रूप से गाड़ी चलाकर लोगों का सामान (लोडिंग) एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। अपनी इसी मेहनत और अनोखे अंदाज के कारण फेसबुक पर ड्राइवर छोरी के नाम से उनके 47 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। नीशू इस कठिन यात्रा में अकेली नहीं हैं, उनके साथ उनके भाई मंदीप, अजय जो पानीपत के गीता स्कूल में पीटीआई हैं।

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मौसम (व्यापारी) और अमित भी कदम से कदम मिलाकर कांवड़ लेकर चल रहे हैं। पांवों में असहनीय दर्द और छालों के बावजूद नीशू के हौसले बुलंद हैं और वह तेज कदमों से अपने भाइयों के साथ अपनी डगर की ओर बढ़ रही हैं। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक शिव मंदिर की परिक्रमा करने के बाद वह अपने भाइयों के साथ शामली के रास्ते आगे बढ़ गईं। नीशू ने बताया कि हरिद्वार से उनके गांव की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है, जहां पहुंचकर वह अपने माता-पिता के साथ गांव के शिवालय में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेगी।

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मुजफ्फरनगर के प्यार से गदगद हुई नीशू

मुजफ्फरनगर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ड्राइवर छोरी नीशू का जोरदार स्वागत किया। नीशू ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और यहां के लोगों का बहुत प्यार व सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक के मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और सभी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर रहीं।

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एक इंटरव्यू से प्रसिद्ध हुई नीशू बन गई फेसबुक क्रिएटर

हरियाणा के जिंद के गांव हाड़वा निवासी फेसबुक क्रिएटर नीशू देशवाल ने बताया कि गांव में वह पहली लड़की है, जो ड्राइविंग करती है। ड्राइविंग के दौरान एक इंटरव्यू लिया गया, जिससे वह फेमस हो गयी और उससे प्रेरित होकर वह और उसका भाई भी फेसबुक क्रिएटर बन गए और वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगे, जिससे वह काफी प्रसिद्ध हो गयी और आज फेसबुक पर 47 लाख फालोअर्स हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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