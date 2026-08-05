ड्राइवर छोरी ने माता-पिता के लिए उठाई कांवड़, 21 लीटर गंगाजल लेकर 350 किमी पैदल यात्रा पर निकली

सोशल मीडिया पर ड्राइवर छोरी के नाम से मशहूर 23 साल की नीशू अपने भाइयों के साथ 21 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाया है। नीशू ने यह कांवड़ अपने मां-बाप के सेहत और नशे से दूर रखने की कामना के लिए उठाई है।

नीरज कुमार शर्मा, मुजफ्फरनगर Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर जहां लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं हरियाणा की एक बेटी अपनी अनोखी भक्ति और समाज सुधार के संदेश को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सोशल मीडिया पर ‘ड्राइवर छोरी’ के नाम से मशहूर 23 साल की नीशू अपने भाइयों के साथ 21 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाकर मुजफ्फरनगर पहुंचीं।

नीशू ने यह कांवड़ अपने माता-पिता के उत्तम स्वास्थ्य और युवाओं को नशे की गर्त से दूर रखने की कामना के साथ उठाई है। हरियाणा के जींद जिले के गांव हाड़वा की रहने वाली नीशू पेशेवर रूप से गाड़ी चलाकर लोगों का सामान (लोडिंग) एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। अपनी इसी मेहनत और अनोखे अंदाज के कारण फेसबुक पर ड्राइवर छोरी के नाम से उनके 47 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। नीशू इस कठिन यात्रा में अकेली नहीं हैं, उनके साथ उनके भाई मंदीप, अजय जो पानीपत के गीता स्कूल में पीटीआई हैं।

मौसम (व्यापारी) और अमित भी कदम से कदम मिलाकर कांवड़ लेकर चल रहे हैं। पांवों में असहनीय दर्द और छालों के बावजूद नीशू के हौसले बुलंद हैं और वह तेज कदमों से अपने भाइयों के साथ अपनी डगर की ओर बढ़ रही हैं। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक शिव मंदिर की परिक्रमा करने के बाद वह अपने भाइयों के साथ शामली के रास्ते आगे बढ़ गईं। नीशू ने बताया कि हरिद्वार से उनके गांव की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है, जहां पहुंचकर वह अपने माता-पिता के साथ गांव के शिवालय में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेगी।

मुजफ्फरनगर के प्यार से गदगद हुई नीशू मुजफ्फरनगर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ड्राइवर छोरी नीशू का जोरदार स्वागत किया। नीशू ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और यहां के लोगों का बहुत प्यार व सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक के मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और सभी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर रहीं।