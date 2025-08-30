पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में फंदे से लटक रहा था ड्राइवर का शव, फैली सनसनी

यूपी के सुलतानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में फंदे से लटका मिला। घटना से सनसनी फैल गई। एक्सप्रेसवे के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच-पड़ताल की जा रही है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह सनसनी फैल गई। एक्सप्रेस वे पर एक अधेड़ ट्रक चालक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। ट्रक के गेट में नायलॉन की रस्सी से बने फंदे में चालक का शव लटक रहा था। अचानक हुई इस घटना से मौके पर सनसनी फैल गई। एक्सप्रेसवे के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम और दोस्तपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी।

माइलस्टोन 154.3 पर लखनऊ से गाजीपुर जाने वाली लेन पर खड़े ट्रक के गेट पर शव लटक रहा था। इस घटना से राहगीरों में दहशत फैल गई। आने-जाने वालों में दहशत फैल गई। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की है। मृतक की पहचान बागपत जनपद निवासी मंगल के रूप में हुई है। पुलिस छानबीन कर रही है। सीओ विनय गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही प्रतीत हो रहा है। चालक के पास उसका मोबाइल और पैसे आदि भी मौजूद है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।