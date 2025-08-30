Driver body was hanging from a noose in a truck on Purvanchal Expressway, sensation spread पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में फंदे से लटक रहा था ड्राइवर का शव, फैली सनसनी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में फंदे से लटक रहा था ड्राइवर का शव, फैली सनसनी

यूपी के सुलतानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में फंदे से लटका मिला। घटना से सनसनी फैल गई।  एक्सप्रेसवे के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच-पड़ताल की जा रही है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 11:42 AM
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह सनसनी फैल गई। एक्सप्रेस वे पर एक अधेड़ ट्रक चालक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। ट्रक के गेट में नायलॉन की रस्सी से बने फंदे में चालक का शव लटक रहा था। अचानक हुई इस घटना से मौके पर सनसनी फैल गई। एक्सप्रेसवे के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम और दोस्तपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी।

माइलस्टोन 154.3 पर लखनऊ से गाजीपुर जाने वाली लेन पर खड़े ट्रक के गेट पर शव लटक रहा था। इस घटना से राहगीरों में दहशत फैल गई। आने-जाने वालों में दहशत फैल गई। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की है। मृतक की पहचान बागपत जनपद निवासी मंगल के रूप में हुई है। पुलिस छानबीन कर रही है। सीओ विनय गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही प्रतीत हो रहा है। चालक के पास उसका मोबाइल और पैसे आदि भी मौजूद है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

जीएसटी सचल दल के वाहन टकराने के बाद ट्रक घर में घुसा, एक की मौत

वहीं रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में रायबरेली लखनऊ हाईवे पर शनिवार की तड़के जीएसटी सचल दल की बोलेरो में टक्कर मारने के बाद एक घर में घुसा गया। वहीं पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक उससे टकरा गया।घटना में सचल दल कर्मचारियों समेत पांच लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। जिसकी मौत बताया जा रहा है कि वह सड़क किनारे सो रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

