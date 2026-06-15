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चंपत राय से जुड़ा ड्राइवर भी करोड़पति, महल जैसे घर में लिफ्ट लगाया है; राम मंदिर चोरी में संतोष दुबे का आरोप

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे ने चंपत राय के करीबी बताए जाने वाले टुन्नू यादव की संपत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वर्षों में उनकी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है। दुबे ने चढ़ावे के उपयोग में पारदर्शिता और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

चंपत राय से जुड़ा ड्राइवर भी करोड़पति, महल जैसे घर में लिफ्ट लगाया है; राम मंदिर चोरी में संतोष दुबे का आरोप

अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों के बीच सियासत जमकर हो रही है। अयोध्या के तमाम साधु-संत भी खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। हिंदूवादी और धर्मसेना के नेता संतोष दुबे ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले दावे किए। वीएचपी नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी और कभी ड्राइवरी करने वाले टुन्नु यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होने कहा कि जो पांच साल पहले ड्राइवरी करता था। वो आज अरबपति बन गया है। अयोध्या में 60 कमरों वाला घर बनाकर खड़ा कर दिया। पूरे शहर में इकलौता घर होगा, जहां लिफ्ट लगी है। जिसकी कीमत आज की तारीख में करोड़ों की है। ये तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। ऐसी न जाने कितनी संपत्ति बनाई। ऐसे में अब मोदी जी की ईडी कहां है, योगी जी का बुलडोजर कहां है।

पहले मुगलों, गोरों ने लूटा अब काले अंग्रेज लूट रहे- दुबे

उन्होने कहा कि अयोध्या को लूटने में हमेशा हमारे सहयोगी शामिल रहे। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। संतोष दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बैंक की रखवाली चोर रहा है। यही नहीं धर्मसेना के नेता ने बताया कि संघ परिवार के एक लोग को मैंने साइकिल खरीद कर दी थी। आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। दुबे ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा पर जैसे गंभीर आरोप लगाए। हिंदूवादी नेता ने कहा कि अयोध्या में बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। अयोध्या की मर्यादा का वीएचपी, बीजेपी और संघ ने बर्बाद कर दिया। गुजरात लॉबी हावी हो गई है। माल काटता कोई है, बदनाम होते हैं अयोध्यावासी। ये दिन आएगा ऐसा नहीं सोचा था।

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चंपत का चेला टुन्नु यादव कैसे करोड़पति हुआ?

उन्होने कहा कि राम मंदिर का चढ़ावा कहां गया। श्रद्धालु सोना-चांदी से लेकर रुपए चढ़ाते थे, सब कहां गया। इन लोगों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। चंपत का चेला टुन्नू यादव कैसे अरबपति हो गया। अयोध्या में धर्म के नाम पर लूट चल रही है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब अन्य मामलों में जांच एजेंसियां सक्रिय दिखाई देती हैं तो इस मामले में ईडी और अन्य एजेंसियां कहां हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि “बैंक की रखवाली चोर कर रहा है।” दुबे ने आरोप लगाया कि अयोध्या को पहले मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा, जबकि अब “काले अंग्रेज” उसे लूट रहे हैं।

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अयोध्या की मर्यादा बर्बाद हुई- संतोष दुबे

संतोष दुबे ने कहा कि अयोध्या की पहचान और मर्यादा को नुकसान पहुंचाया गया है। उनके अनुसार, बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ने से स्थानीय लोगों की छवि खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वीएचपी, भाजपा और संघ से जुड़े कुछ लोगों ने अयोध्या की मूल भावना को कमजोर किया है और यहां एक विशेष लॉबी का प्रभाव बढ़ गया है। उन्होने यह भी सवाल उठाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने, चांदी और नकद दान का पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु भगवान राम के प्रति आस्था से दान देते हैं और उन्हें यह जानने का अधिकार है कि चढ़ावे का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है।

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