देवर की मोहब्बत में भाभी ने रच डाली खौफनाक साजिश, खुद ही सूनी कर डाली अपनी मांग

अलीगढ़ के गांव दीनदयालपुर में तीन माह पहले युवक की हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर की थी। घटना के आरोपी हत्या को सामान्य मौत बताते रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या होना पाया गया।

Dec 19, 2025 11:01 pm IST हरदुआगंज (अलीगढ़)
यूपी के अलीगढ़ के गांव दीनदयालपुर में तीन माह पहले युवक की हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर की थी। घटना के आरोपी हत्या को सामान्य मौत बताते रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या होना पाया गया। पुलिस तह तक पहुंची तो पता चला कि मृतक के सगे भाई व उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। पुलिस ने शुक्रवार को घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

हरदुआगंज थाना क्षेत्र के गांव दीनदयालपुर निवासी 32 वर्षीय सचिन पुत्र विजेंद्र पाल सिंह खेतीबाड़ी करते थे। 12 अगस्त 2025 को घर के बाहर वाले कमरे में उनका शव पड़ा मिला था। पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों ने बताया कि सचिन शराब पीता था। संभवत: गिरने के चलते सिर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है। सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम में गला घोंटने से मौत होना आया था। इस आधार पर सभी पहलुओं पर जांच की गई। गांव में गोपनीय पूछताछ व गहनता से जांच करने पर सामने आया कि सचिन व उसकी पत्नी मधु के बीच अनबन रहती थी।

सचिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। वहीं, उसके छोटे भाई धर्मेंद्र प्रताप सिंह के साथ पत्नी के अवैध संबंध थे। ऐसे में दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और हत्या कर दी। शुक्रवार को हरदुआगंज थानाध्यक्ष कुलवीर सिंह की टीम ने दोनों को उनके घर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

घटना को छिपाते रहे परिजन, पुलिस ने लिखा मुकदमा

इस घटना ने देवर-भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। पंचायतनामा के दौरान दोनों ने सामान्य मौत की बात बताई थी। पूछताछ में किसी ने भी कोई शक नहीं जताया। चूंकि धर्मेंद्र सचिन का सगा भाई है तो परिजन मुकदमा दर्ज कराने को भी तैयार नहीं थे। इस ब्लाइंड केस में पुलिस ने अपने स्तर से सारी जानकारी जुटाई। दोनों आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होने के बाद पूछताछ की गई। इसमें आरोपियों के बयानों में विरोधाभास में पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद थाना हरदुआगंज की बुढ़ासी चौकी के प्रभारी एसआई अजहर हसन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया।

