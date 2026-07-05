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आगरा का दृश्यम: 400 रुपए में आधी ट्रॉली मिट्टी मंगाई, पति की लाश दफनाई, रूबी ने पूरी कहानी बताई

sandeep हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, आगरा
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आगरा के सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड में पत्नी रूबी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अकेले ही हत्या कर शव को बाथरूम में दफनाया। उसने 400 रुपये देकर आधी ट्रॉली मिट्टी मंगवाई, बाल्टियों से शव पर डाली और बाद में मजदूर बुलाकर बाथरूम का फर्श सीमेंट से समतल करा दिया।

आगरा का दृश्यम: 400 रुपए में आधी ट्रॉली मिट्टी मंगाई, पति की लाश दफनाई, रूबी ने पूरी कहानी बताई

आगरा के सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या कर पति के शव को बाथरूम में दफनाने वाली पत्नी रूबी को सिकंदरा पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। कई घंटे चली पूछताछ में आखिर तक उसने यही बताया कि उसने खुद अकेले वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को सनसनीखेज वारदात में उसके साथ किसी के शामिल होने का सुराग नहीं मिला। जेल जाने से पहले हत्याकांड की कहानी रूबी ने खुद पुलिस को सुनाई। उसने बताया कि 400 रुपए में मिट्टी मंगाकर लाश पर डाली थी। जेठ अनिल कुमार शर्मा के घर सास और बेटियों के जाने के बाद उसने पति को चेक किया। पलंग पर लाश पड़ी थी। ठिकाने लगाना था। वह शव को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर आई। फावड़े से बाथरूम में खुदाई की। शव को किनारे पर लिटा दिया। पड़ोस के घर में काम हो रहा था। 400 रुपये देकर आधी ट्रॉली मिट्टी मंगवाई। ट्रॉली वाला मिट्टी दरवाजे पर ही डाल गया। उसने बाल्टी से मिट्टी उठा-उठाकर बाथरूम में डाली। शव पूरी तरह छिप गया।

मिट्टी मंगाकर शव को दफनाया, खुद ही फर्श समतल किया

इसके बाद बाथरूम के फर्श को खुद ही समतल किया। पहले लैट्रिन की सीट करीब एक फीट ऊंची थी। शेष बाथरूम नीचा था। अब दोनों एक लेवल में आ गए थे। पड़ोसन से पूछकर एक मजदूर से संपर्क किया। उससे सीमेंट करने को कहा। एक बोरी सीमेंट और चंबल सैंड पहले ही मंगा ली। 19 मई की सुबह दो मजदूर आए। एक घंटे में बाथरूम का फर्श करके चले गए। वह घर का ताला बंद करके जेठ के घर चली गई। वहां बताया कि पति पता नहीं कहां चले गए हैं।

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बाथरूम में दफन मिला था सुरेंद्र का शव

आपको बता दें रेणुका धाम, दहतोरा (सिकंदरा) में 18 मई से लापता 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल घर के बाथरूम में दफन मिला था। शुक्रवार को पुलिस ने खुदाई कर कंकाल निकाला था। पत्नी रूबी को हिरासत में लिया था। रूबी ने पुलिस को बताया कि पति 17 मई की रात बाजार से मीट लेकर आए थे। शराब पीकर मीट खाया। उससे कहा कि कुछ मीठा खाने का मन है। उसने खीर बनाकर दी। उसमें नींद की गोलियां मिला दीं। रात तीन बजे उसकी आंख खुली। पति के सीने पर सिर रखकर दिल की धड़कन सुनने का प्रयास किया। कोई हलचल नहीं थी। उसे लगा पति मर गया। उसने सुबह सास कमला, बेटी प्राची व सिद्धि को उठाया। उनसे कहा कि घर पर पुलिस आने वाली है। भरतपुर से पापा के मामा का फोन आया था। बोल रहे थे कि सुरेंद्र घर पर हंगामा करके गया था। भरतपुर पुलिस ही अब सबक सिखाएगी।

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सास और बेटियों को जेठ के घर भेजा

रूबी की ये बात सुनकर सास डर गई। उसने सास से कहा कि बेटियों को लेकर वायु विहार, शाहगंज निवासी जेठ अनिल कुमार शर्मा के घर चली जाएं। सास ने भी बिना देर किए ऐसा ही किया। इसके बाद रूबी घर में अकेले रह गई। अब उसके पास शव ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त समय था। रूबी ने बताया कि 26 मई तक वह जेठ के घर पर ही रही। इस दौरान एक बार अपने घर आई। बाथरूम देखा। कोई दुर्गंध नहीं थी। 26 मई को सिकंदरा थाने की प्राची टॉवर चौकी पर पति की गुमशुदगी दी। घर आकर सास और बेटियों ने कहा कि बाथरूम ऊंचा क्यों करा दिया। उसने कहा कि पानी भर जाता था। सीट ऊंची थी। अंधेरे में गिरने का डर रहता था। वह जब भी नहाने जाती बाथरूम का फर्श चेक करती थी। कहीं से पानी तो नहीं भर रहा।

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