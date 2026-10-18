DRI ने कार से पकड़े तीन करोड़ रुपये, गाड़ी के दरवाजों में छिपा रखी थीं नोटों की गड्डियां
हापुड़ में डीआरआई ने एक कार से तीन करोड़ रुपये बरामद किए हैं। सभी रुपयों को विधानसभा चुनावों में खपाने की तैयारी की चर्चा है। डीआरआई ने रुपये बरामद होने की सूचना आयकर विभाग को दे दी है।
Hapur News: यूपी के हापुड़ में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने छज्जरसी टोल प्लाजा के पास से दिल्ली जा रही एक कार को पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर उसके अंदर से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए। 35 लाख रुपये बैग में जबकि दो करोड़ 65 लाख रुपये कार के दरवाजे में बने खाने के अंदर से मिले हैं। पकड़ी गई कार शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी। कार से इतनी बड़ी रकम मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। कार से मिले रुपयों को लेकर चालक कोई दस्तावजे नहीं दिखा पाया है। डीआरआई ने इसकी जानकारी आयकर विभाग को दे दी है।
डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार करोड़ों रुपये लेकर दिल्ली की ओर जा रही है। खुफिया सूचना मिलते ही डीआरआई के अफसर एक्टिव हो गए और कार को पिलखुआ स्थित छज्जरसी टोल प्लाजा के पास रोक लिया। कार की तलाश लेनी शुरू हो तो उसके अंदर का नजारा देखकर होश उड़ गए। कार के अंदर एक बैग मिला, जिसके अंदर से 35 लाख रुपये रखे थे। इसके बाद कार की पूरी तलाशी ली गई तो एक-एक करके नोटों की गड़ियां निकलने लगीं। कार के दरवाजे के अंदर बने खानों में रुपयों को छिपाया गया था। पूरी कार से करीब तीन करोड़ रुपये बरामद हुए हैं।
कार के अंदर बनाए गए थे खुफिया खाने
कार के अंदर दरवाजों में खुफिया खाने बनाए गए थे, जिसके अंदर नोटों की गड्डियों को छिपाया गया था। पूरी कार के अंदर ऐसे ही खाने बने थे। टीम ने सभी रुपयों को बरामद कर लिया है। कार से बरामद हुए रुपये करीब तीन करोड़ बताए जा रहे हैं। डीआरआई के मुताबिक कार चालक से जब इन रुपयों के बारे में पूछा गया तो वह कोई दस्तावजे नहीं दिखा सके। इसके बाद रुपयों को जब्त करके आयकर को सूचना दी गई। अब आयकर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।
विधानसभा चुनाव में रुपये खपाने की चर्चा
उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों और उत्तराखंड में आगामी चुनावों से पहले इस बरामदगी का विशेष महत्व है। एजेंसी ने यह भी बताया कि वाहन शाहजहांपुर जिले से आया था, जो भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थित है। हालांकि, डीआरआई की प्रेस विज्ञप्ति में बरामद नकदी और चुनाव संबंधी गतिविधियों के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं किया गया। एजेंसी ने बताया कि आयकर विभाग को इस ज़ब्ती की सूचना दे दी गई है और विभाग कार्यवाही अपने हाथ में लेकर आवश्यक कदम उठाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।