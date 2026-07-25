7 करोड़ का सोना लेकर कहां जा रही थी महिला? DRI ने पहले ही धर दबोचा

चंदौली के पीडीडीयू रेलवे स्टेशन पर सोने की बड़ी खेप पकड़ी गई है। डीआरआई 7.11 करोड़ रुपये के विदेशी सोना के साथ पश्चिम बंगाल की महिला को गिरफ्तार किया है। वह 42 बिस्किट अखबार में छिपाकर दिल्ली ले जा रही थी।

यूपी के चंदौली के जिले पंडित दिन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर सोने की बड़ी खेप पकड़ी गई है। दरअसल राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने पीडीडीयू जंक्शन से गुरुवार शाम करीब 7.11 करोड़ रुपये के 4983.360 ग्राम विदेशी सोना के साथ पश्चिमबंगाल की महिला को गिरफ्तार किया। उसने कमर में बंधे लाल बैग में सोना के 42 बिस्किट अखबार में छिपाकर रखे थे। सोना बांग्लादेश के जरिये बंगाल लाया गया था। यहां से महिला सोना दिल्ली ले जा रही थी। उसे दिल्ली तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक लाख रुपये मिलने वाले थे।

डीआरआई के लखनऊ कार्यालय से मिली सूचना पर सक्रिय वाराणसी इकाई की टीम डीडीयू जंक्शन पहुंची। वहां प्लेटफार्म नंबर सात पर ब्रह्मपुत्र मेल के एसी कोच से मधु वर्मा नामक महिला को पकड़ा। तलाशी में कमरबंद में लाल रंग के बैग से सोना बरामद किया। अलग-अलग भार के सोने के कुल 42 बिस्किट एवं 20 टुकड़े मिले। सभी की शुद्धता 99.5 फीसदी आंकी गई। उनका वजन 4983.360 ग्राम था, जिसकी कीमत 7 करोड़ 11 लाख 45 हजार 321 रुपये है।

पूछताछ में 44 वर्षीय मधु ने अपना मूल पता हुगली के उत्तरपारा के कोत्रुंग स्थित नई स्टेशन रोड बताया। उसके पिता ओमप्रकाश वर्मा हैं। वर्तमान में वह प. बंगाल में कूच बिहार के विद्यासागर सरणि स्थित एसएन रोड के एक मकान में रहती है। डीआरआई की जांच में सामने आया कि विदेशी सोना तस्करी से बांग्लादेश लाया गया। बांग्लादेश से सीमा पार कराकर उसे कूच बिहार पहुंचाया गया। यहां से सोना दिल्ली पहुंचाने के लिए वर्मा से डीआरआई को अन्य तस्करों की भी जानकारी मिली है। डीआरआई ने मधु वर्मा को शुक्रवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी श्याम सरोज दुबे ने पैरवी की। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।

जनरल टिकट लेकिन पकड़ी गई एसी कोच में आरोपी महिला पूरे रास्ते कोच बदल कर यात्रा करती रही। उसने जनरल टिकट ले रखा था। हालांकि वह एसी कोच में पकड़ी गई। पूछताछ में सामने आया कि बचने के लिए जनरल टिकट लेकर कभी वह सामान्य श्रेणी, कभी स्लीपर तो कभी एसी कोच में यात्रा करती रही। महिला के पास से उसका आधार, मोबाइल फोन, 19200 रुपये बरामद किया गया।

वाराणसी कैंट पर यात्रियों के पास से मिले 1.95 करोड़ के सोने-हीरे उधर, वारामसी कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से शुक्रवार को दो यात्रियों के पास से बड़ी मात्रा में सोने और हीरे के आभूषण बरामद हुए । अनुमानित कीमत लगभग 1.95 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जीआरपी, आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान संदेह होने पर दोनों को पकड़ा।