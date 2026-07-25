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7 करोड़ का सोना लेकर कहां जा रही थी महिला? DRI ने पहले ही धर दबोचा

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, वाराणसी
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चंदौली के पीडीडीयू रेलवे स्टेशन पर सोने की बड़ी खेप पकड़ी गई है। डीआरआई 7.11 करोड़ रुपये के विदेशी सोना के साथ पश्चिम बंगाल की महिला को गिरफ्तार किया है। वह 42 बिस्किट अखबार में छिपाकर दिल्ली ले जा रही थी।

woman travelling in a train with gold worth over Rs 7 crore
डीआरई ने 7.11 करोड़ के सोने के साथ महिला को गिरफ्तार किया

यूपी के चंदौली के जिले पंडित दिन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर सोने की बड़ी खेप पकड़ी गई है। दरअसल राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने पीडीडीयू जंक्शन से गुरुवार शाम करीब 7.11 करोड़ रुपये के 4983.360 ग्राम विदेशी सोना के साथ पश्चिमबंगाल की महिला को गिरफ्तार किया। उसने कमर में बंधे लाल बैग में सोना के 42 बिस्किट अखबार में छिपाकर रखे थे। सोना बांग्लादेश के जरिये बंगाल लाया गया था। यहां से महिला सोना दिल्ली ले जा रही थी। उसे दिल्ली तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक लाख रुपये मिलने वाले थे।

डीआरआई के लखनऊ कार्यालय से मिली सूचना पर सक्रिय वाराणसी इकाई की टीम डीडीयू जंक्शन पहुंची। वहां प्लेटफार्म नंबर सात पर ब्रह्मपुत्र मेल के एसी कोच से मधु वर्मा नामक महिला को पकड़ा। तलाशी में कमरबंद में लाल रंग के बैग से सोना बरामद किया। अलग-अलग भार के सोने के कुल 42 बिस्किट एवं 20 टुकड़े मिले। सभी की शुद्धता 99.5 फीसदी आंकी गई। उनका वजन 4983.360 ग्राम था, जिसकी कीमत 7 करोड़ 11 लाख 45 हजार 321 रुपये है।

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पूछताछ में 44 वर्षीय मधु ने अपना मूल पता हुगली के उत्तरपारा के कोत्रुंग स्थित नई स्टेशन रोड बताया। उसके पिता ओमप्रकाश वर्मा हैं। वर्तमान में वह प. बंगाल में कूच बिहार के विद्यासागर सरणि स्थित एसएन रोड के एक मकान में रहती है। डीआरआई की जांच में सामने आया कि विदेशी सोना तस्करी से बांग्लादेश लाया गया। बांग्लादेश से सीमा पार कराकर उसे कूच बिहार पहुंचाया गया। यहां से सोना दिल्ली पहुंचाने के लिए वर्मा से डीआरआई को अन्य तस्करों की भी जानकारी मिली है। डीआरआई ने मधु वर्मा को शुक्रवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी श्याम सरोज दुबे ने पैरवी की। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।

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जनरल टिकट लेकिन पकड़ी गई एसी कोच में

आरोपी महिला पूरे रास्ते कोच बदल कर यात्रा करती रही। उसने जनरल टिकट ले रखा था। हालांकि वह एसी कोच में पकड़ी गई। पूछताछ में सामने आया कि बचने के लिए जनरल टिकट लेकर कभी वह सामान्य श्रेणी, कभी स्लीपर तो कभी एसी कोच में यात्रा करती रही। महिला के पास से उसका आधार, मोबाइल फोन, 19200 रुपये बरामद किया गया।

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वाराणसी कैंट पर यात्रियों के पास से मिले 1.95 करोड़ के सोने-हीरे

उधर, वारामसी कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से शुक्रवार को दो यात्रियों के पास से बड़ी मात्रा में सोने और हीरे के आभूषण बरामद हुए । अनुमानित कीमत लगभग 1.95 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जीआरपी, आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान संदेह होने पर दोनों को पकड़ा।

पकड़े गए सूरत (गुजरात) के उमरा निवासी गौतम सांवलिया और प्रभु नगर सोसाइटी निवासी रौनक कुमार सूरत में ही शिवाय ज्वैलर्स के कर्मचारी हैं। दोनों ने बताया कि उन्हें ऑर्डर किए गए आभूषणों को लेकर जौनपुर जाना था। वह प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तलाशी में दोनों के बैग से डायमंड जड़ी घड़ी, सोने की चेन, सोने की अंगूठियां समेत अन्य कीमती आभूषण बरामद हुए। एक किलो 381 ग्राम के आभूषण की कीमत एक करोड़ 95 लाख 64 हजार 897 रुपए बताई जा रही है। जीआरपी इंस्पेक्टर रजोल नागर ने बताया कि आभूषणों के बिल में संतोषजनक जानकारी नहीं थी। कार्रवाई में जीआरपी के एसआई सुनील कुमार गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, हेड कॉन्स्टेबल अश्विनी सिंह, मो. दानिश, सीआईबी के एएसआई राकेश कुमार सिंह, कॉन्स्टेबल सतीश यादव और आरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल मनोज पाल और जितेंद्र शामिल थे। रात में निजी मुचलके पर दोनों कर्मचारियों को छोड़ दिया गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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