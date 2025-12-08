दुल्हन की तरह सजी युवती ने बिना हेलमेट के हाईवे पर दौड़ाई बुलेट, अब पुलिस कर रही तलाश

संक्षेप: यूपी के कानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती दुल्हन की तरह सजकर हाइवे पर बुलेट दौड़ाते नजर आई। रील बनाने के चक्कर में युवती ट्रैफिक नियमों को ही भूल गई।

सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग अलग-अलग तरह के वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। रील बनाते समय कुछ लोग न तो अपनी जान की परवाह करते हैं और न ही ट्रैफिक नियमों की। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही हैं, इसके बाद भी लोगों में रील बनाने का खुमारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब यूपी के कानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती दुल्हन की तरह सजकर हाइवे पर बुलेट दौड़ाते नजर आई। रील बनाने के चक्कर में युवती ट्रैफिक नियमों को ही भूल गई। युवती बिना हेलमेट के हाईवे पर फर्राटा भर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब युवती की तलाश कर रही है।

वायरल वीडियो 24 सेकेण्ड का है। जिसमें एक युवती हाइवे पर फिल्मी गानों की धुन पर दुल्हान की तरह सजी बुलेट दौड़ाते दिखाते दिख रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो कानपुर प्रयागराज हाइवे का है। उसके पीछे स्कूटी से दो अन्य युवतियां व एक बाइक से दो किशोर आगे चल रहे थे। बाइक में पीछे बैठा किशोर उल्टा बैठकर बुलेट चला रही युवती का वीडियो भी बना रहा था। हाईवे पर चलने वाले राहगीर भी बुलेट चलाती युवती को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। वहीं सरसौल के कुछ लोगों ने बताया युवती नर्वल क्षेत्र की रहने वाली है। किसी ब्यूटी कंपनी के लिए मेकओवर शूट कर रही थी। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर युवती की जानकारी जुटाई जा रही है। बुलेट नंबर से जानकारी की जा रही है। अभी पहचान नहीं हो पाई है।