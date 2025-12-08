Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
दुल्हन की तरह सजी युवती ने बिना हेलमेट के हाईवे पर दौड़ाई बुलेट, अब पुलिस कर रही तलाश

यूपी के कानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती दुल्हन की तरह सजकर हाइवे पर बुलेट दौड़ाते नजर आई। रील बनाने के चक्कर में युवती ट्रैफिक नियमों को ही भूल गई। 

Dec 08, 2025 11:25 pm ISTDinesh Rathour कानपुर
सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग अलग-अलग तरह के वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। रील बनाते समय कुछ लोग न तो अपनी जान की परवाह करते हैं और न ही ट्रैफिक नियमों की। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही हैं, इसके बाद भी लोगों में रील बनाने का खुमारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब यूपी के कानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती दुल्हन की तरह सजकर हाइवे पर बुलेट दौड़ाते नजर आई। रील बनाने के चक्कर में युवती ट्रैफिक नियमों को ही भूल गई। युवती बिना हेलमेट के हाईवे पर फर्राटा भर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब युवती की तलाश कर रही है।

वायरल वीडियो 24 सेकेण्ड का है। जिसमें एक युवती हाइवे पर फिल्मी गानों की धुन पर दुल्हान की तरह सजी बुलेट दौड़ाते दिखाते दिख रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो कानपुर प्रयागराज हाइवे का है। उसके पीछे स्कूटी से दो अन्य युवतियां व एक बाइक से दो किशोर आगे चल रहे थे। बाइक में पीछे बैठा किशोर उल्टा बैठकर बुलेट चला रही युवती का वीडियो भी बना रहा था। हाईवे पर चलने वाले राहगीर भी बुलेट चलाती युवती को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। वहीं सरसौल के कुछ लोगों ने बताया युवती नर्वल क्षेत्र की रहने वाली है। किसी ब्यूटी कंपनी के लिए मेकओवर शूट कर रही थी। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर युवती की जानकारी जुटाई जा रही है। बुलेट नंबर से जानकारी की जा रही है। अभी पहचान नहीं हो पाई है।

चेयरमैन के बेटे की राइफल के साथ वीडियो वायरल

वहीं दूसरी ओर बागपत नगर पालिका के पद से हटाए गए चेयरमैन के बेटे की राइफल के साथ वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें चेयरमैन पुत्र अपने कई साथियों के साथ नजर आ रहा है। जिसमें वह राइफल को हवा में तो कभी सामने लहराता नजर आ रहा है। इस दौरान हर्ष फायरिंग भी हुई। हालांकि हिंदुस्तान अखबार वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी डीके त्यागी का कहना है कि वायरल वीडियो पुरानी है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पद से हटाए गए चेयरमैन से बात करने का प्रयास किया गया, तो उनका मोबाइल नंबर नॉट ट्रिचबल आया।

