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राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदला, धार्मिक न्यास समिति की बैठक में फैसला

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या के राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदल दिया गया है। पुनर्गठित धार्मिक न्यास समिति की पहली बैठक में निर्णय लिया गया है। पुजारियों के लिए पगड़ी के साथ पीत रंग की चौबंदी व सफेद धोती को पहले लागू किया गया था।

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अयोध्या राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदल गया है।

अयोध्या राम मंदिर की धार्मिक न्यास समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रामलला के पुजारियों का ड्रेस कोड बदल गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड के अन्तर्गत पुजारियों के लिए पगड़ी के साथ पीत रंग की चौबंदी व सफेद धोती को पहले लागू किया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट ने निर्धारित ड्रेस भी पुजारियों को सर्दी व गर्मी के मौसम के अनुकूल सभी पुजारियों को सुलभ कराई थी। ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त चौबंदी पर तीर्थ क्षेत्र का मोनोग्राम भी प्रिंट किया गया था। फिलहाल पुनर्गठित धार्मिक न्यास समिति की पहली बैठक में संतों ने पुजारियों के इस ड्रेस को अयोध्या की वैष्णव परम्परा के विपरीत बताते हुए बिना सिलाई किया वस्त्र धारण करने का सुझाव दिया था।

राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि व अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने संतों के इस सुझाव को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही बदले ड्रेस कोड को लागू भी कर दिया है। यह व्यवस्था सावन शुक्ल प्रतिपदा यानि 13 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। बताया गया कि उसकी वजह यह है कि रामलला के पुजारियों का रोस्टर प्रतिमाह की अमावस्या व पूर्णिमा से बदल जाता है। सावन कृष्ण अमावस्या पर जिस ग्रुप के पुजारियों की ड्यूटी सुबह की पाली में थी, वह प्रतिपदा से सायंकाल की पाली में ड्यूटी करेंगे और जिस ग्रुप के पुजारियों की ड्यूटी सायंकाल थी, वह प्रतिपदा से सुबह की पाली में आ जाएंगे। पुनः इनका रोस्टर सावन शुक्ल पूर्णिमा को पूरा हो जाएगा और भादौ कृष्ण प्रतिपदा से नये रोस्टर से ड्यूटी चालू होगी।

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पीताम्बरी उत्तरीय और धोती को अनिवार्य किया गया

धार्मिक न्यास समिति के सदस्य व श्रीराम वल्लभा कुंज के अधिकारी स्वामी राजकुमार दास ने बताया कि वैष्णव परम्परा में मंदिर के गर्भगृह में जहां श्रीठाकुरजी के श्रीविग्रह विराजित होते हैं, वहां मर्यादा का पालन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी वस्त्रों के सापेक्ष सूती वस्त्रों को वैसे भी अशुद्ध माना जाता है और यदि वह सिले हुए हैं तो वह पूरा अशुद्ध माना जाता है। उन्होंने बताया कि सामान्य व्यवहार में धुले वस्त्र प्रचलन में है लेकिन देवी -देवताओ के साथ व्यवहार की आचार संहिता पूर्वाचार्यो ने निर्धारित की है जिसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि इसीलिए सभी पुजारियों के लिए पीताम्बरी उत्तरीय और धोती को अनिवार्य किया गया है। निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास ने बताया कि बैठक के बाद अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पुजारियों के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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