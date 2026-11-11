नंबर वन का सपना फिर अधूरा, स्वच्छता रैंकिंग में लगातार दूसरी बार पिछड़ गया लखनऊ
स्वच्छता रैंकिंग में लगातार दूसरी बार लखनऊ पिछड़ गया। इस बार भी लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। इस बार फिर नंबर वन का सपना अधूरा रह गया। इस बार नगर निगम ने पहले स्थान पर पहुंचने के लिए बड़े-बड़े दावे किए थे।
लखनऊ। प्रमुख संवाददाता । देश में स्वच्छता के मामले में नंबर एक बनने का लखनऊ नगर निगम का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी लखनऊ लगातार दूसरी बार पिछड़ गया। इस बार भी तीसरा स्थान मिला है। इस बार नगर निगम ने पहले स्थान पर पहुंचने के लिए बड़े-बड़े दावे किए थे। शिवरी कूड़ा निस्तारण प्लांट की तस्वीर बदलने से लेकर घर-घर कूड़ा उठाने, एसटीपी चलाने और कूड़ा पड़ाव स्थलों को सुधारने तक कई काम कराए गए। इसके बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था में बनी खामियां नंबर एक की राह में बाधा बन गईं। नतीजा यह हुआ कि लखनऊ तीसरे स्थान से आगे नहीं बढ़ सका।
बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू ने नगर बिकास मंत्री एके शर्मा, मेयर सुषमा खर्कवाल तथा लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल तथा नगर आयुक्त गौरव कुमार को पुरस्कार प्रदान किया। इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रतिस्पर्धा का स्वरूप भी बदला था। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा जैसे शहरों को सामान्य रैंकिंग से अलग सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया। देशभर में इस श्रेणी में कई शहर शामिल थे। इनमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले चार शहर भी हैं। ऐसे में लखनऊ के सामने सामान्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल करने का अवसर था। इस श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा।
269वीं रैंक से तीसरे स्थान तक पहुंचने का सफर
लखनऊ नगर निगम की स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वर्ष 2017 में शहर 269वें स्थान पर था। इसके बाद सुधार हुआ, लेकिन बीच में रैंकिंग नीचे भी गई। वर्ष 2020 और 2021 में लखनऊ 12वें स्थान पर पहुंचा। वर्ष 2023 में 44वीं रैंक मिलने के बाद 2024-25 में तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार भी इसी स्थान को बरकरार रखा।
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स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ की रैंकिंग
वर्ष-------- राष्ट्रीय रैंकिंग
2017 --------269
2018------- 115
2019------- 121
2020------- 12
2021------- 12
2022------- 17
2023------ 44
2024-25--- 3
2025-26 ---3
20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण
नगर निगम की बड़ी उपलब्धियों में पुराने कचरे के पहाड़ का निस्तारण शामिल है। शहर में करीब 20 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। इससे करीब 46 एकड़ जमीन को रिक्लेम कर दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया। शहर में प्रतिदिन दो हजार मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा निकलता है। इसके संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए आधुनिक संयंत्रों की व्यवस्था की गई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें