यूपी के इस एयरपोर्ट से उड़ान का सपना जल्द होगा पूरा, जमीन और फंड की समस्या हुई हल

यूपी का एक और एयरपोर्ट बनकर तैयार है। हवाई उड़ान के लिए बस एक और कदम दूर है। इसके लिए राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के साथ बैठक की।

यूपी के मेरठ में एयरपोर्ट के विकास की प्रक्रिया के तहत बुधवार को राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकान्त वाजपेयी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्य रूप से मेरठ एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने पर चर्चा हुई, साथ ही शासन से भी अवरोध दूर करने के लिए वाजपेयी ने 21 करोड़ 60 लाख रुपये जारी करने का अनुरोध किया।

राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को मेरठ से ​एटीआर-72 विमानों के उड़ान के लिए एयरपोर्ट के विकास को लेकर एयरपोर्ट ऑथोरिटी के चेयरमैन से बैठक की। बैठक में यह तय किया गया कि फिलहाल मेरठ एयरपोर्ट को एटीआर-72 जैसे छोटे विमानों के संचालन के लिए विकसित किया जाएगा। इसका कारण यह है कि बड़े विमानों की मेरठ में आवश्यकता नहीं है और बहुत छोटे जहाज उपलब्ध नहीं हैं। उधर, एयरपोर्ट के रास्ते में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए कुल 21,60,53,255 रुपये की आवश्यकता बताई गई। इस राशि को नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा संबंधित विभागों जैसे बिजली विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मेरठ से हवाई उड़ान का रास्ता साफ हो जाएगा।

राज्यसभा सांसद ने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी के चेयरमैन से मेरठ से हवाई उड़ान के लिए बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई है। बैठक में बताया गया कि एयरपोर्ट के लिए आवश्यक 140.59 एकड़ जमीन में से 132 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इसमें से 109 एकड़ जमीन नागरिक उड्डयन विभाग के नाम पर पहले से ही दर्ज है और बाकी 23 एकड़ दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। शेष 8.59 एकड़ जमीन भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही सरकार से भी अवरोध हटाने के लिए राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।

इस तरह विभागों को चाहिए पैसा ​विद्युत विभाग : बिजली के खंभों और लाइनों को हटाने के लिए लगभग 2.80 करोड़ रुपये

​पीडब्ल्यूडी विभाग : मूल्यांकन की गई संपत्तियों की लागत 18.80 करोड़

​वन विभाग : एयरपोर्ट के रास्ते में आ रहे 1152 पेड़ों को काटना होगा। इसके लिए नए पेड़ लगाने की भी व्यवस्था करनी होगी।