यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची आज होगी जारी, 40 लाख नए वोटर्स जुड़े
यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई मतदाता सूची में इस बार 40.19 लाख नाम बढ़े हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए 24 से लेकर 30 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां लेगा और फिर 31 दिसंबर से छह जनवरी तक इनका निस्तारण किया जाएगा। छह फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग पूरी तरह कमर कस चुका है। अब सिर्फ समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासन को करना है। सीटवार आरक्षण तय होते ही पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी।
त्रिस्तरीय पंचायतों की अनंतिम मतदाता सूची और विलोपित मतदाताओं की सूची का मंगलवार को संबंधित मतदाता केंद्रों, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय और उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर प्रकाशन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्वाचक नामावली का कार्यालय समय में निरीक्षण कर सकता है।
यदि मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने के लिए कोई दावा अथवा किसी प्रकार के अन्य विवरण के विषय में कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा सम्मलित किसी नाम के विषय में कोई आपत्ति हो तो उसे 30 दिसंबर को या उससे पूर्व क्रमश: प्रपत्र-2, 3 या 4 में जो भी उपयुक्त हो दाखिल किया जा सकता है। प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या बीडीओ कार्यालय में या संबंधित बीएलओ को प्रस्तुत की जा सकती है।