Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDraft voter list for UP Panchayat elections to be released today 40 lakh new voters added
यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची आज होगी जारी, 40 लाख नए वोटर्स जुड़े

यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची आज होगी जारी, 40 लाख नए वोटर्स जुड़े

संक्षेप:

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई मतदाता सूची में इस बार 40.19 लाख नाम बढ़े हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ हो गई है।

Dec 23, 2025 05:59 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई मतदाता सूची में इस बार 40.19 लाख नाम बढ़े हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए 24 से लेकर 30 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां लेगा और फिर 31 दिसंबर से छह जनवरी तक इनका निस्तारण किया जाएगा। छह फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग पूरी तरह कमर कस चुका है। अब सिर्फ समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासन को करना है। सीटवार आरक्षण तय होते ही पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी।

त्रिस्तरीय पंचायतों की अनंतिम मतदाता सूची और विलोपित मतदाताओं की सूची का मंगलवार को संबंधित मतदाता केंद्रों, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय और उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर प्रकाशन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्वाचक नामावली का कार्यालय समय में निरीक्षण कर सकता है।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव समय पर कराना चुनौती, अप्रैल-मई में कराने में क्या अड़चन?

यदि मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने के लिए कोई दावा अथवा किसी प्रकार के अन्य विवरण के विषय में कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा सम्मलित किसी नाम के विषय में कोई आपत्ति हो तो उसे 30 दिसंबर को या उससे पूर्व क्रमश: प्रपत्र-2, 3 या 4 में जो भी उपयुक्त हो दाखिल किया जा सकता है। प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या बीडीओ कार्यालय में या संबंधित बीएलओ को प्रस्तुत की जा सकती है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |