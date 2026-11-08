UP में SSR का बदला शेड्यूल, 17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 4 जनवरी को आएगी फाइनल सूची

यूपी में SSR-2027 के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 12 नवंबर की बजाए 17 नवंबर को जारी होगी । वहीं इसी दिन से दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 12 नवंबर की बजाए 17 नवंबर को जारी होगी । वहीं इसी दिन से दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 16 दिसंबर तक चलेगी।दावे व आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। फिर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख पहले भी यही तय की गई थी ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है । आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक पोलिंग बूथों के विभाजन का कार्य दो नवंबर को किया जा चुका है । अब 1.73 लाख पोलिंग बूथ हैं । सीईओ कार्यालय की ओर से सभी डीएम को आयोग के संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दलों को भी संशोधित कार्यक्रम की लिखित जानकारी देने को कहा गया है।

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एसएसआर के दौरान जो लोग अर्हता पूर्ण कर रहे होंगे तो वे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और प्रविष्टि में संशोधन, फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिह्नाकन या निवास परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जमा करा सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता सूची में पंजीकरण या संशोधन के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट [https://voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in) या Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

संशोधित कार्यक्रम - ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन : 17 नवंबर 2026

- दावे एवं आपत्तियां : 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक

- दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण : 28 दिसंबर 2026 तक

- एसएसआर की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 4 जनवरी 2027

योगी को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए : अखिलेश उधर, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी कैसे मिली और क्या निर्वाचन आयोग ने पूरा आंकड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया है।