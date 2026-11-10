अब 17 नवंबर को जारी होगी SSR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, इस तारीख तक शामिल करा सकेंगे नाम

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम कटवाने, संशोधन कराने के लिए दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक की जा सकेंगी। एक जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले भी एसएसआर के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 17 नवंबर को जारी की जाएगी। पहले यह 12 नवंबर को जारी की जानी थी। चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं, अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को ही जारी की जाएगी।

स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम कटवाने, संशोधन कराने के लिए दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक की जा सकेंगी। खास बात यह है कि एक जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले भी एसएसआर के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चार जनवरी 2027 को किया जाएगा। फिलहाल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। लोग खुद और अपने परिवार के छूटे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।

आवेदन जमा करने के तरीके ​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एसएसआर के दौरान जो लोग अर्हता पूर्ण कर रहे होंगे तो वे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और प्रविष्टि में संशोधन, फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिह्नाकन या निवास परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जमा करा सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता सूची में पंजीकरण या संशोधन के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट [https://voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in) या Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।