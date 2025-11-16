डॉ. शाहीन के तीन शहरों में थे बैंक खाते, भाई परवेज को भी भेजी गई रकम; ATS की पूछताछ में हुआ खुलासा

संक्षेप: डॉ. शाहीन को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि डॉ. शाहीन के लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर जिले में बैंक खाते थे। इन तीनों अकाउंट से लगातार लेन-देन भी होती थी।

देश की राजधानी दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद यूपी की डॉ. शाहीन ने एक के बाद एक खुलासे किए हैं। एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि डॉ. शाहीन के लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर जिले में बैंक खाते थे। इन तीनों अकाउंट से लगातार लेन-देन भी होती थी। इनमें से एक ज्वाइंट अकाउंट भी है। इनमें से उसके भाई डॉ. परवेज को भी रकम गई है। एटीएस अब इन खातों के आधार पर ही डॉ. शाहीन से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज से लगातार पूछताछ कर रही है। डॉ. शहीन के अब तब सामने आए बयानों के आधार पर उससे सवाल जवाब हुए। दोनों को आमने-सामने भी बैठाया गया। इस दौरान कई नई बातें सामने आई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूपी एटीएस से इन जानकारियों को शेयर की है। एटीएस सूत्रों की माने तो डॉ. परवेज लखनऊ में वह सब करता रहाजो उसकी बहन डॉ. शाहीन कहती थी।

रात में ड्यूटी करता था डॉ. परवेज एटीएस ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉ. परवेज के करीब रहने वाले डॉक्टरों व कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। इन लोगों ने बताया कि पहले वह बातें करता था पर दो साल से वह बहुत बातें शेयर नहीं करता था। अक्सर अकेले ही बैठा रहता था। रात में ही अधिकतर डयूटी करता था। एटीएस ने इस यूनिवर्सिटी से कुछ फुटेज भी लिए है। इन फुटेज के बारे में एटीएस कुछ बोल नहीं रही है।