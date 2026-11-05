हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाले से थे डॉ. रमीज के कनेक्शन, जेल में पूछताछ की तैयारी
लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपी डॉ. रमीज के कनेक्शन हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाले रजा से थे। अब रमीज और रजा से जेल में पूछताछ की तैयारी है।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपी डॉ. रमीज के कनेक्शन हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाले रजा से भी मिले हैं। एसटीएफ और एजेंसियों ने अपनी जांच इस बिंदु पर तेज कर दी है। रमीज, रजा की देश द्रोह वाली गतिविधियों से प्रभावित था। उसकी ट्रैवेल हिस्ट्री में केरल आने जाने की पुष्टि हुई थी। रजा को एटीएस ने सितंबर 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब रमीज और रजा से जेल में पूछताछ की तैयारी है।
रजा ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। वह मुंबई, केरल, अहमदाबाद, यूपी के कई देश विरोधी संगठनों से जुड़ा था। वह पीएफआई का भी समर्थन करता था। रजा देश विरोधी नेटवर्क चलाने के लिए अलग-अलग राज्यों से फंड भी जुटाता था। एजेंसियां और एसटीएफ खातों की छानबीन कर रही है। दोनों के खातों में हुए लेनदेन का ब्योरा देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, रमीज के पिता के बैंक खातों से लाखों के लेनदेन की बात सामने आई है। पुलिस टीम आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ करने की तैयारी में है। एसटीएफ की टीम ने रमीज से जुड़े कुछ लोगों का ब्योरा जुटाया है। सर्विलांस की मदद से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।
फतेहपुर का रहने वाला है, छह साल पहले भागा था मुंबई
मोहम्मद रजा मूल रूप से फतेहपुर जनपद के राधानगर इलाके के अंदौली गांव का रहने वाला था। वह छह साल पहले वहां से भागकर मुंबई पहुंचा। वहां मल्लापुरम में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करता था। इसके बाद केरल चला गया था। हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने के मामले में उसे 29 सितंबर 2025 को केरल से गिरफ्तार किया गया था।
केजीएमयू में तकरीर के दौरान रजा पर होती थी चर्चा
बताया जा रहा है कि केजीएमयू में जब मौलाना तकरीर करते थे तो रजा के नाम की चर्चा होती थी। उसके देश विरोधी कार्यों का रमीज और उससे जुड़े मुस्लिम मेडिकल छात्र व मौलाना समर्थन करते थे। धर्मांतरण और लव जिहाद के अलावा ग्रुप से जुड़े लोग रजा के लिए भी फंड इकट्ठा करने की चार्चा करते थे।
रमीज-रजा दोनों ही हिंदुओं को करते थे टारगेट
एसटीएफ की तफ्तीश में सामने आया है कि रमीज और रजा दोनों की आइडियोलॉली एक सी थी। दोनों ही हिंदुओं को टारगेट करते थे। रजा हिंदू धर्म गुरुओं को और रमीज व उससे जुड़े लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट उनका शोषण करना सवाब मानते थे। दोनों की सोच देश विरोधी गतिविधियों में काम करती थी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें