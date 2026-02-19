Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

डा. रागिनी तो पूरे सदन को हाईजैकर कर लेती हैं, सपा विधायक से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की नोकझोंक

Feb 19, 2026 11:24 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

विधानसभा में प्रश्न प्रहर में गुरुवार को कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बातों पर खूब हंसी-ठिठौली हुई। उन्होंने अव्वल तो सपा सदस्य डा. रागिनी सोनकर को आड़े हाथों लिया वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के क्षेत्र में विकास कार्य कराने की बात कह कर सबको चौंका दिया।

डा. रागिनी तो पूरे सदन को हाईजैकर कर लेती हैं, सपा विधायक से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की नोकझोंक

यूपी विधानसभा में प्रश्न प्रहर में गुरुवार को कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बातों पर खूब हंसी-ठिठौली हुई। उन्होंने अव्वल तो सपा सदस्य डा. रागिनी सोनकर को आड़े हाथों लिया वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के क्षेत्र में विकास कार्य कराने की बात कह कर सबको चौंका दिया। हुआ यूं कि प्रश्नप्रहर में डा. रागिनी सोनकर ने मंडी परिसर में सड़कों के रखरखाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने वाराणसी की मंडी में हुई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वाराणसी में 12 लाख रुपये की सड़क के निर्माण के लिए कई करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

चार लाख की टाइल्स लगाने के लिए 34 लाख रुपये खर्च किए गए और जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। जिसे ब्लैक लिस्ट किया गया, उसे ही काम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि नींबू-प्याज के किसानों को उत्तर प्रदेश में नया कर देना पड़ रहा है और किसी अन्य राज्य में ऐसा नहीं है। इस पर कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि डा. रागिनी सोनकर तो पूरे सदन को हाईजैक कर लेती हैं। मैंने तो खुद इनके क्षेत्र मछलीशहर में किए गए कामों का पूरा ब्योरा इनके मोबाइल पर भेज दिया है। यही नहीं पूरे 403 विधायकों में से मैंने 364 विधायकों के क्षेत्र में काम कराया है। बोले-बार-बार डा. रागिनी को ही सवाल उठाने की अपरच्युनिटी मिल रही है लेकिन मुझे नहीं मिली।

ये भी पढ़ें:बैठ जाइए वरना माइक बंद करा दूंगा, सदन में मंत्री से ऐसे क्यों बोले स्पीकर महाना?

मैंने तो अध्यक्षजी आपके क्षेत्र में काम कराएं

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने तो अध्यक्ष जी आपके इलाके में भी काम कराया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आपत्ति करते हुए कहा कि आप मंत्री हैं तो आपको काम करवाना ही होगा। मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। आप काम कराने के लिए ही मंत्री बने हैं।

ये भी पढ़ें:अपने घर से बजट लाए हो; कृषि मंत्री के जवाब पर भड़के शिवपाल

यूपी छह साल में बिजली न बढ़ाने वाला पहला राज्य बना: एके शर्मा

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में बताया कि यूपी छह सालों से बिजली दर न बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के लोगों को आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाया है। सोलर ग्रिड बनाने की तैयारी है। ऊर्जा मंत्री ने सपा सदस्यों द्वारा बिजली निजीकरण और स्मार्ट मीटर का मामला उठाए जाने के बाद यह जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में नियम-56 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं का टैरिफ देश के अन्य राज्यों से कम है।

ये भी पढ़ें:योगी के बाद भागवत से मिले केशव-ब्रजेश, 2027 के लिए RSS-BJP का बन रहा नया प्लान?

प्रति व्यक्ति खपत 724 यूनिट बिजली है। पहले 12 हजार की अधिकतम बिजली मांग होती थी। अब 31 हजार मेगावाट आपूर्ति का आंकड़ा पार हो गया है। विद्युत वितरण कंपनियों की रेटिंग में सुधार हुआ है। देशस्तर पर हुए सर्वे में पहली बार उत्पादन और ट्रांसमिशन में अवार्ड मिला है। सौर ऊर्जा का उत्पादन 28 हजार मेगावाट हो रहा है। 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने राहत योजना का लाभ लिया है। इससे निगमों को आठ हजार करोड़ से ज्यादा राजस्व मिला है। शिकायतें कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
UP Vidhan Sabha UP Vidhan Sabha Session Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |