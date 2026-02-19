डा. रागिनी तो पूरे सदन को हाईजैकर कर लेती हैं, सपा विधायक से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की नोकझोंक
विधानसभा में प्रश्न प्रहर में गुरुवार को कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बातों पर खूब हंसी-ठिठौली हुई। उन्होंने अव्वल तो सपा सदस्य डा. रागिनी सोनकर को आड़े हाथों लिया वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के क्षेत्र में विकास कार्य कराने की बात कह कर सबको चौंका दिया।
यूपी विधानसभा में प्रश्न प्रहर में गुरुवार को कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बातों पर खूब हंसी-ठिठौली हुई। उन्होंने अव्वल तो सपा सदस्य डा. रागिनी सोनकर को आड़े हाथों लिया वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के क्षेत्र में विकास कार्य कराने की बात कह कर सबको चौंका दिया। हुआ यूं कि प्रश्नप्रहर में डा. रागिनी सोनकर ने मंडी परिसर में सड़कों के रखरखाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने वाराणसी की मंडी में हुई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वाराणसी में 12 लाख रुपये की सड़क के निर्माण के लिए कई करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
चार लाख की टाइल्स लगाने के लिए 34 लाख रुपये खर्च किए गए और जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। जिसे ब्लैक लिस्ट किया गया, उसे ही काम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि नींबू-प्याज के किसानों को उत्तर प्रदेश में नया कर देना पड़ रहा है और किसी अन्य राज्य में ऐसा नहीं है। इस पर कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि डा. रागिनी सोनकर तो पूरे सदन को हाईजैक कर लेती हैं। मैंने तो खुद इनके क्षेत्र मछलीशहर में किए गए कामों का पूरा ब्योरा इनके मोबाइल पर भेज दिया है। यही नहीं पूरे 403 विधायकों में से मैंने 364 विधायकों के क्षेत्र में काम कराया है। बोले-बार-बार डा. रागिनी को ही सवाल उठाने की अपरच्युनिटी मिल रही है लेकिन मुझे नहीं मिली।
मैंने तो अध्यक्षजी आपके क्षेत्र में काम कराएं
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने तो अध्यक्ष जी आपके इलाके में भी काम कराया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आपत्ति करते हुए कहा कि आप मंत्री हैं तो आपको काम करवाना ही होगा। मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। आप काम कराने के लिए ही मंत्री बने हैं।
यूपी छह साल में बिजली न बढ़ाने वाला पहला राज्य बना: एके शर्मा
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में बताया कि यूपी छह सालों से बिजली दर न बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के लोगों को आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाया है। सोलर ग्रिड बनाने की तैयारी है। ऊर्जा मंत्री ने सपा सदस्यों द्वारा बिजली निजीकरण और स्मार्ट मीटर का मामला उठाए जाने के बाद यह जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में नियम-56 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं का टैरिफ देश के अन्य राज्यों से कम है।
प्रति व्यक्ति खपत 724 यूनिट बिजली है। पहले 12 हजार की अधिकतम बिजली मांग होती थी। अब 31 हजार मेगावाट आपूर्ति का आंकड़ा पार हो गया है। विद्युत वितरण कंपनियों की रेटिंग में सुधार हुआ है। देशस्तर पर हुए सर्वे में पहली बार उत्पादन और ट्रांसमिशन में अवार्ड मिला है। सौर ऊर्जा का उत्पादन 28 हजार मेगावाट हो रहा है। 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने राहत योजना का लाभ लिया है। इससे निगमों को आठ हजार करोड़ से ज्यादा राजस्व मिला है। शिकायतें कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
