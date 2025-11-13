विस्फोट के बाद भी व्यवहार में नहीं आया था बदलाव, डॉ. आरिफ की हिरासत पर फ्लैटमेट ने खोले कई राज

संक्षेप: दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। इस मामले में कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ डॉक्टरों को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है।

दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। इस मामले में कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ डॉक्टरों को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें कानपुर के डॉक्टर आरिफ भी शामिल है। आरिफ के हिरासत में लिए जाने की खबर जब उनकी करीबियों और फ्लैटमेट को लगी तो उन्होंने डॉक्टर को लेकर कई राज खोले। डॉ. आरिफ के फ्लैटमेट डॉक्टर अभिषेक का कहना है कि दिल्ली में विस्फोट के बाद डॉक्टर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, यानी उनकी शारीरिक भाषा सामान्य रही। डॉ. अभिषेक ने उनके साथ किसी भी व्यक्तिगत संबंध की बात से इनकार किया और कहा कि आरिफ ने उन्हें केवल अपने पिता की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया था।

उन्होंने यह भी बताया कि आरिफ को अपने पहले डॉ. शाहीन या परवेज़ नाम के किसी व्यक्ति के बारे में कभी याद नहीं आया। हम दोस्त नहीं थे। शुरुआत में, जब हम यहाँ आए, तो हमें हॉस्टल नहीं मिले, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर आमतौर पर एक फ्लैट किराए पर लेते थे। मैंने उनसे डॉ. शाहीन या डॉ. परवेज़ का नाम कभी नहीं सुना। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पिता कैंसर के मरीज़ हैं। विस्फोट के बाद उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। वह कमरे में बिल्कुल सामान्य रहते थे। वह काम पर आते थे, फिर अपने कमरे में लौट जाते थे। हम सहकर्मियों की तरह मिलते थे। कार्डियोलॉजी विभाग में आने के बाद मेरी उनसे मुलाक़ात हुई। हमें कमरे नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने एक ही फ्लैट में रहने का फैसला किया।

किसी से भी नहीं मिलता था आरिफ दिल्ली मामले में कानपुर के एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी के कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बताया, जब उन्हें डॉक्टर के हिरासत में लिए जाने की जानकारी हुई तो वह स्तब्ध रह गए थे। फातिमा स्कूल के पास, अशोक नगर में आरिफ के मकान मालिक कन्हैया लाल ने डॉक्टर की गतिविधियों में कुछ भी संदिग्ध नहीं था, हालांकि वह वहाँ एक महीने से भी कम समय तक रहा था। उन्होंने बताया कि आरिफ किसी से मिलता नहीं था। वह यहाँ एक महीने से भी कम समय तक रहा। कोई भी उससे नहीं मिलता था। यहाँ दो लड़के रहते थे-अभिषेक और आरिफ। अभिषेक ने आरिफ का परिचय देते हुए बताया कि वह मेरा साथी है और कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर है। चार लोगों की एक टीम आई और आरिफ के कमरे का ताला खोलने लगी। मेरे बेटे ने पूछा कि वे कौन हैं। उन्होंने कहा कि हम उसका सामान लेने आए हैं। मेरे बेटे ने आरिफ से बात करने के बाद उन्हें दरवाज़ा खोलने दिया। आरिफ की गतिविधियों में कुछ भी संदिग्ध नहीं था।