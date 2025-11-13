Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDr Arif behavior remained unchanged after Delhi bombings flatmate reveals many secrets about his detention
विस्फोट के बाद भी व्यवहार में नहीं आया था बदलाव, डॉ. आरिफ की हिरासत पर फ्लैटमेट ने खोले कई राज

विस्फोट के बाद भी व्यवहार में नहीं आया था बदलाव, डॉ. आरिफ की हिरासत पर फ्लैटमेट ने खोले कई राज

संक्षेप: दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। इस मामले में कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ डॉक्टरों को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है।

Thu, 13 Nov 2025 05:38 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है। इस मामले में कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ डॉक्टरों को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें कानपुर के डॉक्टर आरिफ भी शामिल है। आरिफ के हिरासत में लिए जाने की खबर जब उनकी करीबियों और फ्लैटमेट को लगी तो उन्होंने डॉक्टर को लेकर कई राज खोले। डॉ. आरिफ के फ्लैटमेट डॉक्टर अभिषेक का कहना है कि दिल्ली में विस्फोट के बाद डॉक्टर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, यानी उनकी शारीरिक भाषा सामान्य रही। डॉ. अभिषेक ने उनके साथ किसी भी व्यक्तिगत संबंध की बात से इनकार किया और कहा कि आरिफ ने उन्हें केवल अपने पिता की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया था।

उन्होंने यह भी बताया कि आरिफ को अपने पहले डॉ. शाहीन या परवेज़ नाम के किसी व्यक्ति के बारे में कभी याद नहीं आया। हम दोस्त नहीं थे। शुरुआत में, जब हम यहाँ आए, तो हमें हॉस्टल नहीं मिले, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर आमतौर पर एक फ्लैट किराए पर लेते थे। मैंने उनसे डॉ. शाहीन या डॉ. परवेज़ का नाम कभी नहीं सुना। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पिता कैंसर के मरीज़ हैं। विस्फोट के बाद उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। वह कमरे में बिल्कुल सामान्य रहते थे। वह काम पर आते थे, फिर अपने कमरे में लौट जाते थे। हम सहकर्मियों की तरह मिलते थे। कार्डियोलॉजी विभाग में आने के बाद मेरी उनसे मुलाक़ात हुई। हमें कमरे नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने एक ही फ्लैट में रहने का फैसला किया।

किसी से भी नहीं मिलता था आरिफ

दिल्ली मामले में कानपुर के एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी के कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बताया, जब उन्हें डॉक्टर के हिरासत में लिए जाने की जानकारी हुई तो वह स्तब्ध रह गए थे। फातिमा स्कूल के पास, अशोक नगर में आरिफ के मकान मालिक कन्हैया लाल ने डॉक्टर की गतिविधियों में कुछ भी संदिग्ध नहीं था, हालांकि वह वहाँ एक महीने से भी कम समय तक रहा था। उन्होंने बताया कि आरिफ किसी से मिलता नहीं था। वह यहाँ एक महीने से भी कम समय तक रहा। कोई भी उससे नहीं मिलता था। यहाँ दो लड़के रहते थे-अभिषेक और आरिफ। अभिषेक ने आरिफ का परिचय देते हुए बताया कि वह मेरा साथी है और कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर है। चार लोगों की एक टीम आई और आरिफ के कमरे का ताला खोलने लगी। मेरे बेटे ने पूछा कि वे कौन हैं। उन्होंने कहा कि हम उसका सामान लेने आए हैं। मेरे बेटे ने आरिफ से बात करने के बाद उन्हें दरवाज़ा खोलने दिया। आरिफ की गतिविधियों में कुछ भी संदिग्ध नहीं था।

मेधावी छात्र थे डॉ. आरिफ

कानपुर स्थित एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी के निदेशक डॉ. राकेश वर्मा ने गुरुवार को कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस सत्यापन पूरी तरह से हो। उन्होंने कहा, डॉ. मोहम्मद आरिफ एक मेधावी छात्र थे, जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी। प्रोफ़ेसर डॉ. अवधेश शर्मा ने बताया कि डॉ. आरिफ़ अगस्त से डीएम/एमसीएच कार्डियोलॉजी में सीनियर रेजिडेंट हैं और कल शाम अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद परिसर से चले गए। बतादें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली विस्फोट के संदिग्ध डॉ. शाहीन सईद से कथित संबंध के आरोप में कानपुर से एक मेडिकल छात्र, जिसकी पहचान मोहम्मद आरिफ़ के रूप में हुई है, को हिरासत में लिया है। डॉ. शाहीन सईद को पहले फरीदाबाद हथियार और विस्फोटक बरामदगी मामले में गिरफ्तार किया गया था। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में विस्फोट स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शरीर का अंग बरामद किया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
