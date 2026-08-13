यूपी में सबसे लंबे नेशनल हाईवे का डीपीआर तैयार, पश्चिम में शामली से पूरब में गोरखपुर तक 19 जिलों को जोड़ेगा

यूपी में सबसे लंबे नेशनल हाईवे का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। 745 किलोमीटर लंबा यह हाईवे पश्चिम में शामली से पूरब में गोरखपुर समेत 19 जिलों को जोड़ेगा। यह यूपी का पहला सबसे लंबा और प्रवेश नियंत्रित हाईवे होगा

शामली-गोरखपुर हाईस्पीड नेशनल हाईवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। प्रवेश प्रतिबंधित करीब 745 किमी. लंबा हाईस्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। फोर लेन हाईवे का निर्माण होगा। इसे भविष्य में छह लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। पानीपत के बार्डर शामली से शुरू होगा और नेपाल की सीमा कुशीनगर में समाप्त होगा। बीच में हरिद्वार के कुछ हिस्से से भी गुजरेगा। समय और बेहतर निगरानी के लिए दो चरणों में इसे बनाया जाएगा। पहला चरण लखनऊ और दूसरा फेज वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय की निगरानी में बनाया जाएगा।

जमीन अधीग्रहण का काम भी शुरू राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके निर्माण पर काम तेज कर दिया है। पश्चिमांचल के कुछ जिलों में भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। पूर्वांचल में यह प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले फेज के तहत शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई करीब 348.039 किमी होगी। निर्माण पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दूसरे फेज में पूर्वी यूपी में होगा काम दूसरे फेज के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच के साथ पूर्वी यूपी के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर और कुशीनगर तक जाएगा। इसकी लंबाई 397.137 किमी. होगी। इसके निर्माण पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

क्या होता है प्रवेश प्रतिबंधित हाईवे एक्सप्रेस वे की तर्ज पर इस कॉरिडोर को भी प्रवेश प्रतिबंधित बनाया जा रहा है। बीच में कहीं से भी हाईवे पर नहीं चढ़ा जा सकेगा। निर्धारित टोल प्लाजा या स्थान से ही हाईवे पर एंट्री और एग्जिट होगी। हाईस्पीड कॉरिडोर पर वाहनों की औसत स्पीड 100 किमी. होगी। शामली-गोरखपुर कॉरिडोर बीच में 10 नेशनल हाईवे को क्रास करेगा। पहले फेज में एनएच 927, एनएच 730, दूसरे फेज में एनएच 709बी, एनएच 344, एनएच 58, एनएच 74, एनएच-9, एनएच 24, एनएच 730, एनएच 731 पर इंटरचेंज बनाए जाएंगे। इन हाईवे से भी शामली-गोरखपुर हाईवे पर एंट्री-एग्जिट होगी।

डीपीआर मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा गया शामली-गोरखपुर हाईस्पीड कॉरिडोर के डीपीआर को एनएचएआई मुख्यालय भेजा गया है। मुख्यालय की स्वीकृति के बाद बजट और निर्माण तिथि तय होगी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन मंजूरी के बाद दोनों फेज में एक साथ काम शुरू होगा। कई हिस्से में निजी एजेंसियों को काम दिया जा सकता है। एक कंपनी के भरोसे रहने से वक्त भी ज्यादा लगता है और निगरानी सिस्टम कमजोर पड़ता है। समय के साथ निर्माण लागत भी बढ़ती है। इस नाते कई हिस्सों में टेंडर कराया जा सकता है।

पहला चरण-शामली से शाहजहांपुर पहले चरण में शामली से शाहजहांपुर तक निर्माण होगा। इसकी लागत 20,000 करोड़ आंकी गई है। इसकी लंबाई-348.039 किलीमीटर होगी। सड़क की चौड़ाई 70 मीटर होगी। कॉरिडोर 4 लेन 6 लेन स्ट्रक्चर का होगा। रास्ते में 9 आरओबी, 12 फ्लाईओवर, 15 इंटरचेंज, 25 बड़े पुल और 125 छोटे पुल होंगे।

दूसरा चरण-खीरी से कुशीनगर दूसरे चरण में खीरी से कुशीनगर तक निर्माण होगा। इसकी 15,000 करोड़ मानी गई है 397.137 किलोमीटर लंबी इस सड़क की चौड़ाई भी 70 मीटर होगी और कॉरिडोर 4 लेन 6 लेन स्ट्रक्चर का होगा। इस रास्ते पर 8 आरओबी, 22 फ्लाईओवर, 20 इंटरचेंज, 38 बड़े पुल और 145 छोटे पुल बनाए जाएंगे।