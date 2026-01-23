बेघर न करो.., एसडीएम मोनालिसा के पैरों पर गिर पड़ीं दर्जनों महिलाएं, फूट-फूटकर रोईं

संक्षेप: यूपी के बहराइच में सरकारी जमीन की जांच के लिए पहुंची एसडीएम मोनालिसा के पैरों पर इलाके दर्जनों महिलाएं गिर गई।महिलाएं बोलीं कि हम बेघर हो जाएंगे और कहां जाएंगे? महिलाएं जोर-जोर से फूट-फूट कर रोने लगीं।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में शिवपुर ब्लॉक क्षेत्र के स्थित पाठक पुरवा गांव की 74 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को दिया गया है। जांच करने पहुंची एमडीएम नानपारा के पैरों पर इलाके दर्जनों महिलाएं गिर गई। विनती करने लगीं कि हम बेघर हो जाएंगे और कहां जाएंगे? महिलाएं जोर-जोर से फूट-फूट कर रोने लगीं। इस जमीन में वन विभाग पौधरोपण करेगा, लेकिन ग्रामीण इस भूमि पर जंगल न लगाने और उनसे न छीनने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी से शिकायत भी कर चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शुक्रवार को इसकी जांच करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी के साथ जैसे ही अधिकारियों ने निरीक्षण करना शुरू किया। इस दौरान बेघर न करने के लिए एसडीएम से हाथ जोड़कर महिलाएं एसडीएम के पैरों पर गिर गईं और फूट-फूट कर रोने लगीं। महिलाओं ने कहा कि इस जमीन पर हम वर्षों से बसे हुए हैं। आखिर हम कहां जाएंगे? जंगल बना तो जंगली जानवरों का खतरा भी होगा। मवेशियों से खेतों को भी नुकसान होगा। किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन महिलाओं की विनती का कोई असर नहीं हुआ। निरीक्षण करने गए अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। कहा ये सरकारी जमीन है। मैं कुछ नहीं कर सकती। ऊपर से ऑर्डर है।