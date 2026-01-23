Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDozens of women fell at the feet of Bahraich Nanpara SDM Monalisa, weeping uncontrollably
बेघर न करो.., एसडीएम मोनालिसा के पैरों पर गिर पड़ीं दर्जनों महिलाएं, फूट-फूटकर रोईं

बेघर न करो.., एसडीएम मोनालिसा के पैरों पर गिर पड़ीं दर्जनों महिलाएं, फूट-फूटकर रोईं

संक्षेप:

यूपी के बहराइच में सरकारी जमीन की जांच के लिए पहुंची एसडीएम मोनालिसा के पैरों पर इलाके दर्जनों महिलाएं गिर गई।महिलाएं बोलीं कि हम बेघर हो जाएंगे और कहां जाएंगे? महिलाएं जोर-जोर से फूट-फूट कर रोने लगीं।

Jan 23, 2026 05:19 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में शिवपुर ब्लॉक क्षेत्र के स्थित पाठक पुरवा गांव की 74 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को दिया गया है। जांच करने पहुंची एमडीएम नानपारा के पैरों पर इलाके दर्जनों महिलाएं गिर गई। विनती करने लगीं कि हम बेघर हो जाएंगे और कहां जाएंगे? महिलाएं जोर-जोर से फूट-फूट कर रोने लगीं। इस जमीन में वन विभाग पौधरोपण करेगा, लेकिन ग्रामीण इस भूमि पर जंगल न लगाने और उनसे न छीनने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी से शिकायत भी कर चुके हैं।

शुक्रवार को इसकी जांच करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी के साथ जैसे ही अधिकारियों ने निरीक्षण करना शुरू किया। इस दौरान बेघर न करने के लिए एसडीएम से हाथ जोड़कर महिलाएं एसडीएम के पैरों पर गिर गईं और फूट-फूट कर रोने लगीं। महिलाओं ने कहा कि इस जमीन पर हम वर्षों से बसे हुए हैं। आखिर हम कहां जाएंगे? जंगल बना तो जंगली जानवरों का खतरा भी होगा। मवेशियों से खेतों को भी नुकसान होगा। किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन महिलाओं की विनती का कोई असर नहीं हुआ। निरीक्षण करने गए अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। कहा ये सरकारी जमीन है। मैं कुछ नहीं कर सकती। ऊपर से ऑर्डर है।

एसडीएम मोनालिसा क्या कहा

एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने बताया कि पाठक पुरवा में जिस भूमि का निरीक्षण किया गया, वह राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि दर्ज है। इस भूमि को वन विभाग को पौधरोपण के उद्देश्य से सौंपा जा रहा है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ महिलाएं भावुक होकर अपील करने लगीं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
