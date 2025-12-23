Hindustan Hindi News
Dozens of teachers retired without promotion due to a lack of reports
बिना प्रमोशन रिटायर हो गईं यूपी की दर्जनों शिक्षिकाएं, ढाई साल से अटकी है फाइल

बिना प्रमोशन रिटायर हो गईं यूपी की दर्जनों शिक्षिकाएं, ढाई साल से अटकी है फाइल

संक्षेप:

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए पदोन्नति सपना बनकर रह गई है। दरअसल, शिक्षा निदेशालय पिछले ढाई साल से मंडल और जिले के अफसरों को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन गोपनीय आख्या नहीं मिलने के कारण दर्जनों शिक्षिकएं बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त हो गईं हैं।

Dec 23, 2025 09:19 am ISTPawan Kumar Sharma संयोग मिश्र, प्रयागराज
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए पदोन्नति सपना बनकर रह गई है। शिक्षा निदेशालय के अफसर पिछले ढाई साल से मंडल और जिले के अफसरों को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन गोपनीय आख्या नहीं मिलने के कारण दर्जनों शिक्षिकएं बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त हो गईं। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने छठवीं बार पत्र लिखकर 25 दिसंबर तक गोपनीय आख्या मांगी है। मजे की बात है कि जिन 1883 शिक्षिकाओं की सूची भेजी गई है उनमें से दर्जनों शिक्षिकाएं सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एडी अजय कुमार द्विवेदी ने मंडलीय संयुक्त शिक्ष निदेशकों को निर्देशित किया है कि जिन अध्यापिकाओं की गोपनीय आख्या 25 दिसंबर तक उपलब्ध नहीं होती है तो उसके संबंध में कारण सहित दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि शासन को अवगत कराया जा सके। शिक्षा निदेशालय ने 11 व 20 जुलाई 2023, 16 मई व दस जून 2024, 30 सितम्बर और अब 12 दिसंबर 2025 को गोपनीय आख्या के लिए पत्र भेजा है। गोपनीय आख्या प्राप्त न होने के कारण पदोन्नति में देरी हो रही है।

ये शिक्षिकाएं बिना पदोन्नति हो चुकीं सेवानिवृत्त

जीजीआईसी तालबेहट ललितपुर की भगवती, पीलीभीत की रेखा चन्द, बरेली की पंकज सक्सेना, वीर बाला व मधुबाला रानी, बस्ती की शाइस्ता अफरोज व इन्द्रा श्रीवास्तव, बिजनौर की रश्मिरानी गुप्ता, सुषमा शर्मा व उमा रानी, बागपत की मधु सक्सेना, गाजियाबाद अनीता जैन, प्रतापगढ़ किरन पांडेय व शांती सिंह, फतेहपुर की कल्पना शुक्ला, प्रयागराज अनीता पांडेय, सहारनपुर शमीम फात्मा, बहराइच रेखा कुमारी, वाराणसी पद्मावती देवी, पूनम सिंह, पुष्पलता व कामिनी श्रीवास्तव, गाजीपुर की सिजिता, बाराबंकी कंचनबाला श्रीवास्तव, मैनपुरी ऊषा दीक्षित, फिरोजाबाद उषा यादव, आगरा प्रवीना गुप्ता, मथुरा भुवनेश कुमारी, गोरखपुर बीना कुमारी, रायबरेली आशा शर्मा, नम्रता श्रीवास्तव, धम्मप्रीत बौध व पुष्पावती, लखनऊ राधा शुक्ला व कुसुम श्रीवास्तव, सीतापुर संध्या शर्मा, हरदोई किरन देवी, उन्नाव इन्दू बाला अवस्थी व कनकलता सिंह और सहारनपुर हीरा कंडूरी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
