डबल Vs प्रबल, ट्रेन के इंजन पर अखिलेश यादव; चर्चा में सपाइयों की नई होर्डिंग

यूपी में 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बीच गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सपाइयों ने अखिलेश यादव की तस्वीर वाली एक नई होर्डिंग लगाई जो बीजेपी के डबल इंजन स्लोगन की काट सरीखी लगती है। इस होडिंग पर अखिलेश यादव ट्रेन के इंजन पर नजर आ रहे हैं।

यह होर्डिंग संतकबीरनगर के मेंहदावल क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडेय ने लगवाई है। होर्डिंग पर संस्कृत में अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। होर्डिंग में ट्रेन के इंजन पर लिखा है-‘एक इंजन, मजबूत इंजन।’ ट्रेन के डिब्बों पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं के नाम लिखे हैं।

अखिलेश का जन्मदिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज अखिलेश यादव का वास्तविक जन्मदिन है। हालांकि उनके दस्तावेजों में उनके जन्म की तारीख एक जुलाई 1973 लिखी है। सपाई अखिलेश का वास्तविक जन्मदिन मना रहे हैं। लखनऊ में लगे होर्डिंग में लिखा है-फिर से चलेगी समृद्धि की बयार, जब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार! होर्डिंग में अखिलेश यादव को एक इंजन पर खड़ा दिखाया गया है।