डबल Vs प्रबल, ट्रेन के इंजन पर अखिलेश यादव; चर्चा में सपाइयों की नई होर्डिंग

संक्षेप: यह होर्डिंग संतकबीरनगर से सपा के नेता जयराम पांडेय ने लगवाई है। होर्डिंग पर संस्कृत में अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। होर्डिंग में ट्रेन के इंजन पर लिखा है-‘एक इंजन, मजबूत इंजन।’ ट्रेन के डिब्बों पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं के नाम लिखे हैं।

Thu, 23 Oct 2025 01:30 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बीच गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सपाइयों ने अखिलेश यादव की तस्वीर वाली एक नई होर्डिंग लगाई जो बीजेपी के डबल इंजन स्लोगन की काट सरीखी लगती है। इस होडिंग पर अखिलेश यादव ट्रेन के इंजन पर नजर आ रहे हैं।

यह होर्डिंग संतकबीरनगर के मेंहदावल क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडेय ने लगवाई है। होर्डिंग पर संस्कृत में अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। होर्डिंग में ट्रेन के इंजन पर लिखा है-‘एक इंजन, मजबूत इंजन।’ ट्रेन के डिब्बों पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं के नाम लिखे हैं।

अखिलेश का जन्मदिन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज अखिलेश यादव का वास्तविक जन्मदिन है। हालांकि उनके दस्तावेजों में उनके जन्म की तारीख एक जुलाई 1973 लिखी है। सपाई अखिलेश का वास्तविक जन्मदिन मना रहे हैं। लखनऊ में लगे होर्डिंग में लिखा है-फिर से चलेगी समृद्धि की बयार, जब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार! होर्डिंग में अखिलेश यादव को एक इंजन पर खड़ा दिखाया गया है।

बताया जा रहा है कि मेंहदावल क्षेत्र के जयराम पांडेय अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर पिछले कई सालों से ऐसी ही कोई नई होर्डिंग लगाते हैं। पिछले साल उनके द्वारा ‘सत्ताईस के सत्ताधीश’ शीर्षक से लगवाए गए होर्डिंग भी काफी चर्चा में आए थे। होर्डिंग पर पीडीए फॉमूले को भी नए ढंग से दर्शाया गया है। इस पर लिखा है-P-प्रगतिशील, D-दूरदर्शी, A-अमनपसंद। ट्रेन के डिब्बों पर यूपी में सपा की सरकार रहते चलाई गई समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन सहित कई योजनाओं का उल्लेख किया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
