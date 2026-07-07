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एजुकेशन और हेल्थ का डबल सपोर्ट, यूपी के परिवारों को मिला नया भरोसा

By Pawan Kumar Sharma
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किसी भी परिवार की तरक्की की सबसे मजबूत नींव अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होती है। यूपी में अब विकास की रफ्तार केवल सड़क, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

एजुकेशन और हेल्थ का डबल सपोर्ट, यूपी के परिवारों को मिला नया भरोसा

किसी भी परिवार के लिए दो बातें सबसे जरूरी होती हैं। बच्चों की अच्छी पढ़ाई और जरूरत पड़ने पर अच्छा इलाज। अगर बच्चा पढ़ेगा, तो परिवार का भविष्य बदलेगा। अगर गांव और जिले के पास अस्पताल, डॉक्टर और मेडिकल सुविधा होगी, तो परिवार का भरोसा बढ़ेगा।

यूपी में विकास की कहानी अब केवल सड़क, एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सोशल इंफ्रा पर भी फोकस बढ़ रहा है। अटल आवासीय विद्यालय श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर पढ़ाई, हॉस्टल और सुरक्षित माहौल से जोड़ते हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और हेल्थ इंफ्रा आम लोगों को इलाज के करीब लाने का रास्ता बनाते हैं।

यह बदलाव सीधे परिवार की जिंदगी से जुड़ा है। एक तरफ बच्चे स्कूल कैंपस में पढ़ाई, खेल और अनुशासन सीखते हैं। दूसरी तरफ जिले में मेडिकल सुविधा बढ़ने से मरीज को बड़े शहर जाने की मजबूरी कम हो सकती है।

अटल विद्यालय का प्रभाव, बच्चों को स्थिर पढ़ाई का आधार

श्रमिक परिवारों के बच्चों के सामने पढ़ाई की सबसे बड़ी चुनौती स्थिरता होती है। कई परिवार काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे हालात में बच्चे को बार-बार स्कूल बदलना पड़ता है, जिससे उसकी पढ़ाई की निरंतरता प्रभावित होती है और कई बार वह पढ़ाई में पीछे रह जाता है।

अटल आवासीय विद्यालय इसी समस्या का बड़ा जवाब हैं। इन स्कूलों का मकसद श्रमिक परिवारों और जरूरतमंद बच्चों को आवासीय माहौल में पढ़ाई का मौका देना है। बच्चे स्कूल में रहकर पढ़ते हैं, खेलते हैं और सुरक्षित कैंपस लाइफ का अनुभव लेते हैं।

जब बच्चे को हॉस्टल, भोजन, पढ़ाई, खेल, लाइब्रेरी और गाइडेंस एक ही कैंपस में मिलती है, तो उसका ध्यान पढ़ाई पर रहता है। माता-पिता को भी यह भरोसा मिलता है कि बच्चा सुरक्षित जगह पर है और उसकी शिक्षा जारी है।

स्कूल में ठिकाना, पढ़ाई में जमाना, बच्चे को मिला भविष्य का नया खजाना।

मेडिकल कॉलेज से इलाज भी, डॉक्टर भी

स्वास्थ्य इंफ्रा का मतलब केवल अस्पताल की इमारत नहीं है। इसका मतलब डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब, बेड, इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल ट्रेनिंग और इलाज की पूरी व्यवस्था से है। मेडिकल कॉलेज इसी चेन को मजबूत करते हैं।

यूपी में नए मेडिकल कॉलेजों से दो तरह का फायदा बनता है। पहला, जिले और आसपास के मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकती है। दूसरा, राज्य के यूथ को मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में करियर का मौका मिलता है।

जहां पहले मरीज को गंभीर जांच या इलाज के लिए बड़े शहर जाना पड़ता था, वहां मेडिकल कॉलेज जिला स्तर पर उम्मीद बन सकता है। साथ ही डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, लैब स्टाफ और सपोर्ट सर्विस में रोजगार के नए रास्ते भी बनते हैं।

मेडिकल कॉलेज से इलाज का आधार, यूथ को मिला हेल्थ करियर का विस्तार।

सुपर स्पेशलिटी से गंभीर इलाज को सपोर्ट

हर बीमारी का इलाज सामान्य अस्पताल में नहीं हो पाता। हार्ट, न्यूरो, किडनी, कैंसर, ट्रॉमा, गंभीर सर्जरी और जटिल बीमारियों के लिए सुपर स्पेशलिटी सुविधा जरूरी होती है।

यूपी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जैसे कदम इसी दिशा में अहम हैं। इससे लोगों को उच्च स्तरीय इलाज के लिए हर बार दिल्ली, मुंबई या बहुत दूर के बड़े शहरों की जरूरत कम पड़ेगी।

जब सुपर स्पेशलिटी सुविधा राज्य के भीतर मजबूत होती है, तो इलाज का खर्च, यात्रा की परेशानी और परिवार की चिंता कम हो सकती है। मरीज के साथ आने वाले परिजन भी अपने राज्य में रहकर इलाज की उम्मीद रख सकते हैं।

गंभीर बीमारी में पास इलाज, परिवार को मिला बड़ा विश्वास।

AIIMS और रीजनल हेल्थ हब की भूमिका

AIIMS जैसे संस्थान किसी क्षेत्र के लिए केवल अस्पताल नहीं होते। वे हेल्थ रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर ट्रेनिंग और गंभीर इलाज के बड़े सेंटर बनते हैं। गोरखपुर और रायबरेली जैसे क्षेत्रों में AIIMS की मौजूदगी पूर्वांचल और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा और सहारा बनकर सामने आती है।

ऐसे संस्थानों से जिले के अस्पतालों को भी रेफरल सपोर्ट मिलता है। मरीज को पता होता है कि राज्य के भीतर ही बड़े स्तर की सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों को भी सीखने और काम करने के लिए बेहतर माहौल मिलता है।

रीजनल हेल्थ हब बनने से आसपास की इकॉनमी भी चलती है। दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, भोजनालय और छोटे सर्विस बिजनेस को भी काम मिलता है।

पढ़ाई और हेल्थ, दोनों से बदलता परिवार

शिक्षा और स्वास्थ्य अलग-अलग विषय लगते हैं, लेकिन परिवार की जिंदगी में दोनों साथ चलते हैं। बच्चा पढ़ेगा तो भविष्य मजबूत होगा। परिवार स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई और कमाई दोनों जारी रहेंगी।

अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो वह आगे चलकर डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, इंजीनियर, स्किल्ड वर्कर या उद्यमी बन सकता है। अगर जिले में मेडिकल इंफ्रा मजबूत हो, तो परिवार बीमारी के समय टूटता नहीं। इलाज पास हो तो कमाई, समय और मानसिक तनाव पर दबाव कम होता है।

यही वजह है कि अटल आवासीय विद्यालय और मेडिकल इंफ्रा को साथ देखकर समझना जरूरी है। एक बच्चों का भविष्य बनाता है और दूसरा परिवार का भरोसा बचाता है।

स्थानीय रोजगार को भी नया सपोर्ट

स्कूल और अस्पताल दोनों स्थानीय रोजगार भी बनाते हैं। अटल आवासीय विद्यालयों में टीचर, वार्डन, खेल प्रशिक्षक, किचन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, प्रशासनिक कर्मचारी और सपोर्ट स्टाफ की जरूरत होती है।

मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस ड्राइवर, डेटा एंट्री, सुरक्षा, हाउसकीपिंग और सप्लाई चेन से जुड़े लोग काम पाते हैं।

इससे शिक्षा और स्वास्थ्य इंफ्रा स्थानीय इकॉनमी को भी चलाते हैं। परिवार को सुविधा मिलती है और यूथ को नौकरी व स्किल का नया रास्ता मिलता है।

गांव और छोटे शहरों तक सुविधा की सोच

विकास तभी पूरा माना जाता है, जब सुविधा बड़े शहरों से निकलकर गांव, कस्बों और जिलों तक पहुंचे। अगर अच्छे स्कूल केवल बड़े शहरों में हों और अच्छा इलाज भी दूर मिले, तो गरीब और गांव में रहने वाले परिवार पीछे रह जाते हैं।

अटल आवासीय विद्यालय मंडल स्तर पर बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ते हैं। मेडिकल कॉलेज जिला और रीजनल स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करते हैं। ये दोनों कदम मिलकर सुविधा को लोगों के करीब लाते हैं।

इससे श्रमिक परिवार का बच्चा भी बड़े सपने देख सकता है। गांव का मरीज भी राज्य के भीतर बेहतर इलाज की उम्मीद रख सकता है और लोकल यूथ शिक्षा व हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बना सकता है।

सुविधा पास, भरोसा खास, यूपी में सोशल इंफ्रा का नया विकास।

सोशल इंफ्रा से मजबूत भविष्य

शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राज्य के भविष्य की सबसे मजबूत नींव हैं। अटल आवासीय विद्यालय बच्चों को सुरक्षित और बेहतर पढ़ाई का माहौल देता है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर परिवारों को इलाज, डॉक्टर और हेल्थ सर्विस का भरोसा देता है।

जब बच्चा पढ़ता है और परिवार स्वस्थ रहता है, तो समाज आगे बढ़ता है। जब जिले में स्कूल और अस्पताल मजबूत होते हैं, तो पलायन की मजबूरी कम हो सकती है। जब मेडिकल कॉलेज बनते हैं, तो डॉक्टर और हेल्थ वर्कर तैयार होते हैं। जब आवासीय स्कूल चलते हैं, तो श्रमिक परिवारों के बच्चे भी नई दिशा में बढ़ते हैं।

यही शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की असली कहानी है। यह इमारतों से ज्यादा अवसरों की कहानी है। यह क्लासरूम से करियर और अस्पताल से भरोसे तक की कहानी है।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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