यूपी में दिवाली में उपभोक्ताओं को डबल राहत, पूरी बिजली और बिल में छूट
यूपी में दिवाली में बिजली उपभोक्ताओं को डबल राहत मिलेगी। यानी, त्योहार सीजन में पूरी बिजली तो मिल ही रही है, बिल में भी 9 प्रतिशत तक छूट मिलने की उम्मीद है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में दीपावली के अवसर पर बिजली उपभोक्ताओं को दोगुनी राहत मिलने जा रही है। यानी, त्योहार सीजन में पूरी बिजली तो मिल ही रही है, बिल में भी 9 प्रतिशत तक छूट मिलने की उम्मीद है। नवंबर में मिलने वाली यह छूट अब तक की सबसे बड़ी छूट होगी। पावर कॉरपोरेशन जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान करेगा।
सामान्य तौर पर त्योहारों के वक्त सरकार गांवों से लेकर शहरों तक में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश देती है। इस बार भी वियजदशमी के अवसर पर ऐसा ही आदेश जारी किया गया था। हालांकि, पावर कॉरपोरेशन ने आठ अक्तूबर से ही गांवों से लेकर शहरों तक को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी थी, जो अब तक जारी है। सूत्र बताते हैं कि छठ पर्व तक इसी तरह की आपूर्ति जारी रहेगी। पिछले महीने बिजली संकट झेलने के बाद इस इस महीने लगातार मिल रही बिजली है। बीते साल अक्तूबर में ग्रामीण क्षेत्र को औसतन 22 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई गई थी जबकि इस साल अक्तूबर में अब तक 23:30 मिनट औसत आपूर्ति रही है।
यह तो बिजली आपूर्ति की बात रही, बिजली बिल में भी राहत मिलने जा रही है। उपभोक्ताओं को नवंबर में जो बिजली बिल मिलेगा, उसमें तकरीबन 9 फीसदी की रियायत रहने की उम्मीद है। यानी, हर महीने लगने वाले ईंधन अधिभार शुल्क की दर इस बार भी ऋणात्मक रहेगी और बिजली बिल में 9 प्रतिशत की कमी की जाएगी।
लगातार पांचवें महीने बिजली बिल में मिलेगी रियायत
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नवंबर लगातार पांचवां महीना होगा जब उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी। जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत और अक्तूबर में 5.24 प्रतिशत की राहत के बाद नवंबर में भी करीब 9 प्रतिशत लाभ की उम्मीद है। अवधेश ने कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी राहत होगी।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें